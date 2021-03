L’iniziativa di Sambenedettese Basket e Grottammare Basket sarà valida per tutto il periodo di marzo, aprile e maggio.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I centri minibasket della Sambenedettese Basket e di Grottammare Basket lanciano una nuova iniziativa bomba: da oggi e fino al termine della stagione i corsi di minibasket saranno infatti gratuiti per tutti.

I nostri centri minibasket avevano già lanciato nella scorsa estate il progetto #iorestoinsquadra che permetteva di frequentare gratuitamente i corsi a tutti coloro che, a causa della crisi economica, si trovassero in una situazione di indigenza.

L’attuale periodo di incertezza che si protrae ormai da troppo tempo ci spinge ad un ulteriore passo: per tutto il periodo di marzo, aprile e maggio la nostra attività sarà completamente gratuita per tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni. I più giovani sono i più colpiti dal momento attuale e hanno necessità di un momento di svago e sport in sicurezza.

I corsi, tenuti esclusivamente da istruttori federali altamente qualificati si svolgeranno nel pieno rispetto di tutti i DPCM e dei protocolli sanitari attualmente in vigore, nei centri di Grottammare, San Benedetto e Porto d’Ascoli.

Per informazioni: telefono 3272374638, e-mail info@sambenedettesebasket.it oppure i canali social Facebook ed Instagram

