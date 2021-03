Confronto 6 – 2 marzo

ANCONA – In crescita praticamente in tutte le Marche il numero di positivi accertati al coronavirus Covid-19. Dei diciannove comuni marchigiani e piceni di cui seguiamo l’andamento, ben sedici presentano numeri superiori rispetto alla rilevazione precedente del 2 marzo, e i tre che non aumentano, ovvero Jesi, Acquaviva Picena e Castel di Lama, complessivamente fanno registrare appena un meno tre.

Preoccupante la situazione ad Ancona, provincia entrata in Zona Rossa, dove contrariamente a Jesi il numero di positivi non accenna a rallentare la sua corsa e fa registrare ben +116 rispetto al 2 marzo. Riprende pericolosamente la “corsa” del covid-19 a Pesaro (+82), Civitanova (+69)

Nel Fermano, dopo un periodo che pareva aver riportato il controllo sulla circolazione del virus, si ha invece una nuova impennata: Fermo +21, Porto Sant’Elpidio +30, Porto San Giorgio +16, Porto Sant’Elpidio a Mare +14.

Nel Piceno infine la progressione non sembra arrestarsi e anzi anche ad Ascoli, dove in precedenza si era registrato un rallentamento dei contagi, c’è un discreto incremento (+17). Resta però la Riviera delle Palme un punto dolente nel Piceno: San Benedetto registra un +62, Grottammare +22, Cupra +24 (in rapporto alla popolazione residente probabilmente quello con l’incidenza di positività al covid-19 più alta). Nella Vallata del Tronto Spinetoli +11, meglio Monteprandone, +9.

Nei numeri seguenti, sono riportati: il numero di contagiati attuali, quindi al 6 marzo, e quindi quelli relativi rispettivamente al 2 marzo, 28, 25 e al 23 febbraio.

In grassetto i comuni nei quali l’indicatore è aumentato rispetto all’ultima rilevazione.

Ancona 973, 857, 826, 753, 711

Jesi 475, 477, 435, 387, 311

Senigallia 479, 400, 372, 311, 294

Fano 241, 223, 231, 225, –

Pesaro 459, 377, 338, 334, 322

Civitanova 317, 248, 247, 226, 226

Macerata 213, 162, 151, 148, 129

Fermo 127, 106, 103, 101, 102

Porto Sant’Elpidio 158, 128, 130, 127, 118

Porto San Giorgio 76, 60, 52, 50, 53

Sant’Elpidio a Mare 81, 67, 69, 62, 57

San Benedetto 316, 254, 243, 211, 172

Ascoli 148, 131, 133, 141, 148

Grottammare 96, 74, 60, 61, 50

Monteprandone 78, 69, 59, 52, 41

Cupra Marittima 95, 71, 68, 51, 35 (probabilmente il comune marchigiano con il più alto rapporto tra positivi e residenti)

Castel di Lama 17, 17, 20, 21, 21

Spinetoli 31, 20, 21, 15, 15

Acquaviva 16, 18, 20, 16, 14

