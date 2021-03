Due volte a capo di Rai Uno, quindi direttore palinsesto e marketing, ex direttore generale della TV di Stato e poi per cinque anni alla guida di RaiFiction. Stamattina ciak in via Montebello, questo pomeriggio e domenica troupe a riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sorpresa sul set sambenedettese di “Digitare il codice segreto”, il Tv Movie diretto da Fabrizio Costa e prodotto da Pepito Produzioni per Rai, che si sta girando in questi giorni in città a San Benedetto.

Intorno alle ore 12 è comparso, in via Montebello, Agostino Saccà, patron di Pepito, società che guida insieme ai figli Maria Grazia e Giuseppe. Saccà rappresenta uno dei mostri sacri della televisione italiana, con un curriculum di grandissima esperienza. Due volte a capo di Rai Uno, quindi direttore palinsesto e marketing, ex direttore generale della Tv di Stato e poi per cinque anni alla guida di RaiFiction.

“Ad accoglierlo il vice sindaco e assessore al Turismo, Pierluigi Tassotti, con il quale il manager televisivo si è intrattenuto parlando della splendida accoglienza ricevuta da tutta la troupe e della bellezza di San Benedetto, nonostante la giornata uggiosa” fanno sapere dal Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 6 marzo.

“Ci tenevo a ringraziare il dottor Saccà – ha affermato Tassotti nella nota del Comune – per aver scelto la nostra città e averci dato questa importante opportunità di valorizzare le bellezze del territorio che grazie a questo film entreranno nelle case di milioni di italiani. L’unico rimpianto per Saccà è stato quello di non aver potuto assaggiare la cucina sambenedettese, di cui ha sentito parlare molto bene, vista la chiusura dei ristoranti in zona arancione, ma ha promesso di tornare presto, con la speranza di trovare una condizione epidemiologica migliore”.

Per quanto riguarda la realizzazione del film, stamattina ciak in via Montebello: questo pomeriggio e domenica troupe a riposo. Tutti di nuovo sul set nel pomeriggio di lunedì 9 marzo.

