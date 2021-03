Giocati 4 recuperi nel Girone F. Nel match che archivia 9a giornata giuliesi espugnano (2-3) in rimonta il campo del fanalino di coda Olympia Agnonese (al 10°ko consecutivo, l’11°nelle ultime 12 gare, il 4°interno di fila) e rientrano in zona play out. In quello della 10a giornata Recanatese (al 4°ko nelle ultime 5 gare, il 1°interno ed ora 11a) travolta (1-4) in casa ed agganciata (assieme al Tolentino) a quota 25 dai laziali del Racing Club. Nei 2 match della 13a giornata termina 2-2 tra San Nicolò (al 9°risultato utile consecutivo) che si porta a -3 dalla capolista Campobasso ed i cremisi (al 5°risultato utile consecutivo), mentre la formazione piedimontese (al 5°successo consecutivo, il 6°nelle ultime 7 partite giocate, il 3°interno di fila) piega (2-1) Porto Sant’Elpidio e sale all’8°posto, agganciando Rieti a quota 26.

SERIE D GIRONE F:

Elenco recuperi giocati a porte chiuse mercoledì 3 marzo 2021:

9a giornata:

Olympia Agnonese-Real Giulianova 2-3 (29′ Cesario su rigore, 47′ Haberkon [O.A.], 51′ Franco Tomás Sosa [O.A.] su rigore, 79′ ed 81′ Paudice. Al 93’espulso De Cerchio del Giulianova per doppia ammonizione)

10a giornata:

Recanatese-Aprilia Racing Club 1-4 (6′ Ouedraogo, 26′ Jacopo Succi, 45′ Pezone, 76′ Michael Ligouri [R], 86′ Lapenna)

13a giornata:

F.C. Matese-Atletico Porto Sant’Elpidio 2-1 (22′ Cassese [M], 34′ Galesio [M] su rigore, 76′ Alessandro Gelsi [A.P.S’E.])

San Nicolò Notaresco-Tolentino 2-2 (6′ Olcese [S.N.N.], 47′ Laborie [T], 70′ Santiago Minella [T], 83′ Banegas [S.N.N.] su punizione. Al 51′ espulso Tizi del Tolentino per doppia ammonizione. Durante il match espulso anche il massaggiatore del Notaresco Riccardo Fini per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un componente della panchina del Tolentino)

Riepilogo elenco Recuperi giocati finora:

4a giornata:

F.C. Matese-Aprilia Racing Club (Gara recuperata domenica pomeriggio 15 novembre a porte chiuse) 0-0

5a giornata:

Aprilia Racing Club-Vastese (Gara recuperata domenica pomeriggio 29 novembre a porte chiuse) 3-3

(22’e 32’Tommaso Leon Bernardi [V], 50’Luca Aglietti [A.R.C.], 55’Tommaso Leon Bernardi [V], 84’Giuseppe De Marco [A.R.C.], 91’Ruben Olivera [A.R.C.] su punizione a giro. Espulsi: al 75’Andrea Valerio della Vastese per doppia ammonizione ed all’88’Mario Esposito dell’Aprilia per aver colpito un calciatore della Vastese con un pugno alla nuca)

Pineto-Recanatese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 4 novembre a porte chiuse) 0-0

Real Giulianova-Cynthialbalonga (Gara recuperata domenica pomeriggio 22 novembre a porte chiuse) 0-2 (30’Federico Cardella su rigore, 33’Alessandro Barbarossa. Espulsi entrambi tra le fila del Cynthialbalonga: al 53’Rosania per aver a gioco fermo spinto a terra Emanuele D’Anna del Giulianova ponendogli entrambe le mani sul collo ed al 66’Di Cairano per doppia ammonizione)

Rieti-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 20 gennaio 2021 a porte chiuse) 3-1 (32’Alessandro Montesi, 44’e 79’Giordano Fioretti, 83’Spagna [A.P.S’E.] su rigore)

6a giornata:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Real Giulianova (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 16 dicembre a porte chiuse) 0-2 (36’Barlafante, 54’Campagnacci su rigore. Al 53’espulso Lorenzo Orazi del Porto Sant’Elpidio per doppia ammonizione)

Cynthialbalonga-Campobasso (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 1-2 (6’e 47’Candellori, 63’Federico Cardella [Cy]. All’80’espulso Di Cairano del Cynthialbalonga per doppia ammonizione)

Recanatese-Rieti (Gara recuperata domenica pomeriggio 29 novembre a porte chiuse) 3-0 (1’Senigagliesi, 32’Sbaffo, 57’autorete di Orchi nel tentativo di anticipare Pera).

San Nicolò Notaresco-Aprilia Racing Club (Gara recuperata domenica pomeriggio 22 novembre a porte chiuse) 5-0 (16’Banegas, 29’Matteo Gallo, 47’Banegas, 51’Lorenzo Marchionni, 55’Mateus Ribeiro Dos Santos. Al 24’espulso il terzino sinistro maliano dell’Aprilia Kabine Camara per fallo di reazione, colpendo a gioco fermo un calciatore del Notaresco con un calcio)

Vastese-Olympia Agnonese (Gara recuperata domenica pomeriggio 22 novembre a porte chiuse) 2-2 (8’Mbuba [O.A.] su rigore, 32’Mbuba [O.A.], 44’Martiniello [V] su rigore, 53’Antonio Calabrese [V] su rigore)

7a giornata:

Castelfidardo-Vastese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 20 gennaio 2021 a porte chiuse) 1-1 (25’Braconi [C], 48’p.t. Danilo Barbarossa [V])

Olympia Agnonese-Recanatese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 0-4 (22’Tommaso Curzi, 31’Pera, 58’Vincenzo Scognamiglio, 65’Gianmarco Piccioni)

Rieti-Cynthialbalonga (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 16 dicembre a porte chiuse) 3-2 (3’e 18’Giordano Fioretti, 21’Federico Cardella [C], 33’Giordano Fioretti, 75’Oggiano [C] su punizione a giro dal limite)

8a giornata:

Recanatese-Atletico Terme Fiuggi (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 2-0 (30’Vincenzo Scognamiglio, 93’Gianmarco Piccioni)

San Nicolò Notaresco-Castelfidardo (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 1-1 (6’Banegas [S.N.N.], 49’Santangelo [C]. Al 78’espulso Massarotti del San Nicolò per doppia ammonizione)

Tolentino-Olympia Agnonese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 2-0 (21’Ettore Padovani, 73’Emanuele Strano).

9a giornata:

Montegiorgio-Recanatese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio e giocata a porte chiuse al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]) 2-1 (14’Mandolesi, 56’Pampano, 68’Pera [R]. Al 57’espulso per proteste il tecnico della Recanatese Federico Giampaolo)

Olympia Agnonese-Real Giulianova (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 2-3 (29′ Cesario su rigore, 47′ Haberkon [O.A.], 51′ Franco Tomás Sosa [O.A.] su rigore, 79′ ed 81′ Paudice. Al 93’espulso De Cerchio del Giulianova per doppia ammonizione)

10a giornata:

Recanatese-Aprilia Racing Club (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 1-4 (6′ Ouedraogo, 26′ Jacopo Succi, 45′ Pezone, 76′ Michael Ligouri [R], 86′ Lapenna)

Vastogirardi-Castelfidardo (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 4-1

(15’Michele Guida, 39’Silvio Merkaj, 61’Nicholas Fermani [C], 68’Salatino su rigore calciato a cucchiaio, 84’Francesco Mele. All’83’espulso l’attaccante camerunense del Castelfidardo Njambè per doppia ammonizione)

11a giornata:

Montegiorgio-Real Giulianova (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 1-2 (10’De Cerchio su punizione, 45’Massetti su punizione dalla sinistra, 55’Arturo Lupoli [M]. Al 76’espulso Patrizio Caso del Giulianova per doppia ammonizione)

San Nicolò Notaresco-Vastese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 1-1 (41’Mateus Ribeiro Dos Santos [S.N.N.], 51’Leandro Martinez [V] su rigore)

12a giornata:

Tolentino-Campobasso (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio a porte chiuse) 4-0 (22’Mirco Severini, 31’Capezzani, 34’Ettore Padovani, 85’Santiago Minella)

Vastogirardi-F.C. Matese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio e giocata a porte chiuse al Comunale Filippo Di Tella di Vastogirardi [Isernia]) 0-1 (72’Walter Ricci. Nel finale di gara espulsi entrambi tra le fila del F.C.Matese: Walter Ricci per gioco falloso e direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito l’attaccante argentino Galesio per aver mentre usciva dal terreno di gioco rivolto gesti ed espressioni irriguardose all’indirizzo dei componenti della panchina locale)

13a giornata:

F.C. Matese-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 2-1 (22′ Cassese [M], 34′ Galesio [M] su rigore, 76′ Alessandro Gelsi [A.P.S’E.])

San Nicolò Notaresco-Tolentino (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 2-2 (6′ Olcese [S.N.N.], 47′ Laborie [T], 70′ Santiago Minella [T], 83′ Banegas [S.N.N.] su punizione. Al 51′ espulso Tizi del Tolentino per doppia ammonizione. Durante il match espulso anche il massaggiatore del Notaresco Riccardo Fini per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un componente della panchina del Tolentino)

17a giornata:

San Nicolò Notaresco-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara recuperata martedì pomeriggio 16 febbraio 2021 a porte chiuse e giocata al Comunale di Castelnuovo Vomano [Teramo]) 3-0 (30’Banegas, 34’Matteo Gallo, 48’Cosmo Palumbo)

Con la disputa del recupero Olympia Agnonese-Real Giulianova, terminato 2-3 per la squadra giuliese, la 9a Giornata (1°turno infrasettimanale stagionale; turno pre-Natale) di Serie D Girone F giocata per 7/9 mercoledì 23 dicembre 2020

va finalmente in archivio con 7 successi (di cui 3 esterni) e 2 pareggi; 29 (di cui 6 su rigore) le reti messe a segno in questo 9°turno.

In questa 9a giornata sono state realizzate 3 doppiette firmate da Vittorio Esposito (Campobasso), Mattia Frulla (San Nicolò Notaresco) e Luca Paudice (Real Giulianova).

Primo successo interno per il F.C. Matese.

Quadro completo risultati 9a Giornata d’andata di mercoledì 23 dicembre (si doveva giocare domenica 22 novembre) 2020 a porte chiuse:

Aprilia Racing Club-Atletico Porto Sant’Elpidio 2-1 (54’Kabine Camara, 61’Pollace, 92’Manuel Manari [A.P.S’E.] su punizione. Al 93’Laghigna dell’Aprilia Racing, ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Gabriele Cavalieri)

Atletico Terme Fiuggi-Rieti 0-1 (80’Galvanio. Al 26’Balistreri dell’Atletico Terme Fiuggi ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Scaramuzzino)

Campobasso-Vastogirardi 3-2 (48’Michele Guida [V], 63’Vittorio Esposito su rigore, 76’Tenkorang, 81’Vittorio Esposito, 93’Cagnale [V])

Castelfidardo-Tolentino 1-1 (27’autorete di Mataloni su cross al centro dell’area di Cicconetti [T], 84’Daniel Giampaolo [C] su rigore. Espulsi: al 60’Zeetti del Castelfidardo per doppia ammonizione, all’83’Davide Viola del Tolentino, anch’egli per doppia ammonizione ed all’88’Capponi del Castelfidardo per gioco falloso).

Castelnuovo Vomano-San Nicolò Notaresco 1-2 (18’Frulla, 39’Loviso [C.V.] su rigore, 76’Frulla)

F.C. Matese-Vastese 3-0 (57’Langellotti, 76’Vincenzo Masi, 93’Walter Ricci)

Montegiorgio-Recanatese (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio 2021 e giocata al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]) 2-1 (14’Mandolesi, 56’Pampano, 68’Pera [R]. Al 57’espulso per proteste il tecnico della Recanatese Federico Giampaolo)

Olympia Agnonese-Real Giulianova (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo 2021) 2-3 (29′ Cesario su rigore, 47′ Haberkon [O.A.], 51′ Franco Tomás Sosa [O.A.] su rigore, 79′ ed 81′ Paudice. Al 93’espulso De Cerchio del Giulianova per doppia ammonizione)

Pineto-Cynthialbalonga 2-2 (20’Federico Cardella [C] su rigore, 61’Simone Tomassini [P], 75’Bugaro [P], 84’Panaioli [C])

Nonostante la disputa del recupero Recanatese-Aprilia Racing Club, terminato 1-4 per la squadra laziale, la 10a Giornata (2°turno infrasettimanale stagionale; la prima del 2021) di Serie D Girone F giocata per 6/9 nel giorno dell’Epifania mercoledì 6 gennaio 2021 resta incompleta. All’appello infatti manca ancora una gara: Atletico Porto Sant’Elpidio-Olympia Agnonese che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e sarà recuperata mercoledì 10 marzo alle ore 14,30.

Le 8 gare fin qui disputate hanno scaturito: 5 successi (di cui 2 esterni) e 3 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 30 (di cui 2 su rigore; record stagionale di segnature in corso. Superati i 28 gol della 7a ed i 29 della 9a giornata) le reti messe a segno per ora in questo 10°turno.

Primo pareggio stagionale ed esterno per il Castelnuovo Vomano.

Primo ko interno per Tolentino e poi Recanatese (al 6°ko stagionale).

Primo pareggio interno per Cynthialbalonga (al 2°pari consecutivo, il 3°stagionale) e Real Giulianova (al 2°pari stagionale).

Quadro parziale risultati 10a Giornata d’andata di mercoledì 6 gennaio 2021 (si doveva giocare domenica 29 novembre 2020) a porte chiuse:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Olympia Agnonese (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e sarà recuperata mercoledì 10 marzo alle ore 14,30)

Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano 2-2 (44’Stefano D’Egidio [Ca.V.], 49’Oggiano [Cy], 68’Angelilli [Cy], 93’Sbarbati [Ca.V.]. All’81’espulso Alessandro Sanseverino del Castelnuovo Vomano per proteste)

Real Giulianova-Atletico Terme Fiuggi 0-0 (All’87’Campagnacci del Real Giulianova ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Novi)

Recanatese-Aprilia Racing Club (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo) 1-4 (6′ Ouedraogo, 26′ Jacopo Succi, 45′ Pezone, 76′ Michael Ligouri [R], 86′ Lapenna)

Rieti-Pineto (Gara giocata al Comunale Marco Gudini di Rieti) 1-0 (48’Giordano Fioretti)

San Nicolò Notaresco-F.C. Matese 3-1 (17’Adusa [F.C.M.], 59’Lorenzo Marchionni, 67’Nicolò Cancelli, 93’Mateus Ribeiro Dos Santos su punizione. Al 94’espulso il portiere del F.C. Matese Mattia Palombo per fallo da ultimo uomo sull’attaccante brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos)

Tolentino-Montegiorgio 3-4 (2’Lorenzo Albanesi, 59’Leonardo Santoro, 67’Ettore Padovani [T] su rigore, 76’Alessio Ruci [T] , 81’Pampano, 88’Labriola [T], 93’Filippo Perini)

Vastese-Campobasso 2-2 (18’Bontà [C], 37’Andrea Valerio [V], 46’p.t. Candellori [C], 93’Leandro Martinez [V] su punizione).

Vastogirardi-Castelfidardo (Gara che era stata rinviata per neve e poi recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021) 4-1 (15’Michele Guida, 39’Silvio Merkaj, 61’Nicholas Fermani [C], 68’Salatino su rigore calciato a cucchiaio, 84’Francesco Mele. All’83’espulso l’attaccante camerunense del Castelfidardo Njambè per doppia ammonizione)

Nonostante la disputa dei recuperi F.C. Matese-Atletico Porto Sant’Elpidio e San Nicolò Notaresco-Tolentino, terminati rispettivamente 2-1 per la squadra matesina (al 5°successo consecutivo, il 6°nelle ultime 7 partite giocate, il 3°interno di fila) e 2-2, la 13a Giornata di Serie D Girone F resta incompleta. All’appello infatti manca ancora una gara: Montegiorgio-Pineto che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 a data da destinarsi.

Le 8 gare disputate hanno scaturito: 3 successi (tutti interni) e 5 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 20 (di cui 3 su rigore) le reti messe a segno per ora in questo 13°turno.

Castelnuovo Vomano (al 2°successo consecutivo, l’8°stagionale, il 4°interno) torna subito al comando solitario a quota 25, con un +1 sul Rieti (all’8°risultato utile consecutivo), + 4 sul Campobasso (al 2°pari consecutivo, il 3°stagionale, il 1°interno; deve recuperare 3 partite) ed un +5 su Cynthialbalonga (al 4°pareggio nelle ultime 5 gare, il 3°esterno di fila; deve recuperare una partita) e San Nicolò Notaresco (che deve recuperare 3 partite).

Primo ko stagionale ed esterno per la Recanatese.

Primo pareggio interno per il Campobasso (al 2°pari consecutivo, il 3°stagionale).

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto e ne in trasferta. In casa invece sono ancora imbattute: Campobasso, Castelfidardo, Cynthialbalonga, Montegiorgio, Recanatese, San Nicolò Notaresco e Vastogirardi.

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Atletico Porto Sant’Elpidio (2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno, 8 ko: 3 interni e 5 esterni e 3 gare della 10a, 12a e 13a giornata da recuperare) ed Olympia Agnonese (3 pareggi: 2 interni ed 1 esterno, 5 ko: 2 interni e 3 esterni e ben 5 gare della 7a, 8a, 9a, 10a ed 11a giornata da recuperare).

Quadro parziale risultati 13a Giornata d’andata di domenica pomeriggio 24 gennaio 2021 (si doveva giocare domenica 13 dicembre 2020) a porte chiuse:

Aprilia Racing Club-Atletico Terme Fiuggi 1-1 (13’Tiziano Luciani [A.R.C.], 40’Tornatore [A.T.F.]. Espulsi entrambi tra le fila dell’Atletico Fiuggi: all’80’il difensore centrale Pierluigi Moriconi per doppia ammonizione ed a fine gara il tecnico Incocciati per proteste condite da un’espressione irriguardosa rivolta all’indirizzo della terna arbitrale)

Campobasso-Real Giulianova (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 23 gennaio) 0-0

Castelfidardo-Rieti 1-1 (47’Vari [R], 85’Njambè [C])

Castelnuovo Vomano-Recanatese 2-1 (38’Terrenzio, 51’Marco Pezzotti [R], 86’Marco Croce. All’81’espulso direttamente dalla panchina il portiere di riserva della Recanatese De Chirico per proteste condite da un’espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara)

F.C. Matese-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo) 2-1 (22′ Cassese [M], 34′ Galesio [M] su rigore, 76′ Alessandro Gelsi [A.P.S’E.])

Montegiorgio-Pineto (Gara rinviata per l’emergenza covid 19 a data ancora da destinarsi)

Olympia Agnonese-Cynthialbalonga (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 23 gennaio) 1-1 (25’Panaioli [C], 47’Maniscalchi [O.A.])

San Nicolò Notaresco-Tolentino (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo) 2-2 (6′ Olcese [S.N.N.], 47′ Laborie [T], 70′ Santiago Minella [T], 83′ Banegas [S.N.N.] su punizione. Al 51′ espulso Tizi del Tolentino per doppia ammonizione. Durante il match espulso anche il massaggiatore del Notaresco Riccardo Fini per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un componente della panchina del Tolentino)

Vastese-Vastogirardi 3-1 (14’Leandro Martinez in rovesciata, 26’Silvio Merkaj [Vsg] su rigore, 50’Nicolas Lenoci, 80’Boubacar Diarra su rigore)

Situazione attuale in vetta: Campobasso (che deve recuperare 2 partite) saldamente al comando con 42 punti: +3 sul San Nicolò Notaresco (al 9°risultato utile consecutivo; deve recuperare una partite) e +5 sul Castelnuovo Vomano (che deve recuperare una partita).

Recanatese (al 4°ko nelle ultime 5 gare, il 6°stagionale) ha perso imbattibilità interna.

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto e ne in trasferta. In casa invece sono ancora imbattute: Campobasso, Castelfidardo e San Nicolò Notaresco.

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Atletico Porto Sant’Elpidio (3 pareggi: 1 interno e 2 esterni, 15 ko: 6 interni e 9 esterni e 2 gare della 10a e 12a giornata da recuperare) ed Olympia Agnonese (3 pareggi: 2 interni ed 1 esterno, 15 ko: 6 interni e 9 esterni e 2 gare della 10a ed 11a giornata da recuperare).

CLASSIFICA:

Campobasso ** 42,

San Nicolò Notaresco * 39,

Castelnuovo Vomano * 37,

Cynthialbalonga 32,

Vastogirardi ** 30,

Castelfidardo * 29,

Vastese (-1) 27,

F.C. Matese *** 26,

Rieti * 26,

Aprilia Racing Club 25,

Recanatese *** 25,

Tolentino ** 25,

Montegiorgio **** 21,

Atletico Terme Fiuggi ** 20,

Pineto ******* 17,

Real Giulianova * 13,

Atletico Porto Sant’Elpidio ** 3,

Olympia Agnonese ** 3.

*******= 7 gare (Olympia Agnonese-Pineto dell’11a giornata, Montegiorgio-Pineto della 13a giornata, Pineto-F.C. Matese della 16a giornata, Campobasso-Pineto della 17a giornata, San Nicolò Notaresco-Pineto della 18a giornata, Pineto-Castelnuovo Vomano della 19a giornata e Vastogirardi-Pineto della 20a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima domenica 14 marzo alle ore 14,30, mentre tutte le altre in data ancora da destinarsi).

****= 4 gare (Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio della 12a giornata, Montegiorgio-Pineto della 13a giornata, Rieti-Montegiorgio della 14a giornata e Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi della 15a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima domenica 14 marzo alle ore 14,30, la terza mercoledì 10 marzo, sempre alle ore 14,30 e le altre in data ancora da destinarsi).

***= 3 gare (Campobasso-Recanatese dell’11a giornata, Recanatese-F.C. Matese della 14a giornata, F.C. Matese-Real Giulianova della 15a giornata, Pineto-F.C. Matese della 16a giornata e Recanatese-Tolentino [Gara sospesa al 33′ sull’1-0 per l’infortunio muscolare dell’arbitro e verrà recuperata, ripartendo dal minuto dell’interruzione] della 19a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima domenica 14 marzo alle ore 14,30, la terza sabato 13 marzo, sempre alle ore 14,30, la quinta e la sesta mercoledì, la seconda e la settima mercoledì 10 marzo alle ore 14,30 e le altre in data ancora da destinarsi).

**= 2 gare (Atletico Porto Sant’Elpidio-Olympia Agnonese della 10a giornata, Campobasso-Recanatese ed Olympia Agnonese-Pineto dell’11a giornata, Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio della 12a giornata, Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi della 15a giornata, Campobasso-Pineto, Vastogirardi-Tolentino e Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi della 17a giornata, Recanatese-Tolentino [Gara sospesa al 33′ sull’1-0 per l’infortunio muscolare dell’arbitro e verrà recuperata, ripartendo dal minuto dell’interruzione] della 19a giornata e Vastogirardi-Pineto della 20a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima e la settima mercoledì 10 marzo alle ore 14,30, la seconda, la terza, la quarta e l’ottava domenica 14 marzo, sempre alle ore 14,30 e le altre in data ancora da destinarsi)

*= una gara (Rieti-Montegiorgio della 14a giornata, F.C. Matese-Real Giulianova della 15a giornata, Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi della 17a giornata, San Nicolò Notaresco-Pineto della 18a giornata e Pineto-Castelnuovo Vomano della 19a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima mercoledì 10 marzo alle ore 14,30, la seconda sabato 13 marzo, sempre alle ore 14,30, la terza domenica 14 marzo, sempre alle ore 14,30 e la quarta e la quinta in data ancora da destinarsi)

(-1)= un punto di penalizzazione per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dei rimborsi all’ex centrocampista Vittorio Palumbo per la stagione sportiva 2018-2019.

Gara 2a giornata d’andata che non era stata omologata: Vastese-Real Giulianova 3-0 a tavolino (in quanto il Giulianova ha schierato il centrocampista Luca Balducci che era squalificato. Sul campo era finita 1-1 (38’Luca Paudice [R.G.] su rigore, 66’Fabrizio Guarracino [V] su rigore. Al 65’espulso Emanuele D’Anna del Real Giulianova per per doppia ammonizione).

Prossimo turno, 21a Giornata (4a di ritorno) di domenica 7 marzo (si doveva giocare domenica 7 febbraio) 2021 alle ore 14,30 a porte chiuse:

Aprilia Racing Club-F.C. Matese (All’andata 0-0)

Atletico Porto Sant’Elpidio-Recanatese (all’andata 0-3 per la Recanatese)

Atletico Terme Fiuggi-San Nicolò Notaresco (all’andata 1-3)

Castelfidardo-Cynthialbalonga (all’andata 0-1)

Montegiorgio-Campobasso (all’andata 0-2)

Olympia Agnonese-Castelnuovo Vomano (all’andata 1-2)

Pineto-Vastese (Gara rinviata per l’emergenza covid 19 a data ancora da destinarsi; all’andata 0-1)

Real Giulianova-Tolentino (Gara che si giocherà al Comunale Castrum Tiberio Orsini di Giulianova [Teramo]; all’andata 1-1)

Rieti-Vastogirardi (Gara che si giocherà al Comunale Marco Gudini di Rieti; all’andata 0-1)

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori ci sono: l’attaccante argentino Pablo Ezequiel Banegas (un rigore trasformato) del San Nicolò Notaresco ed il centrocampista Massimo Loviso (6 rigori trasformati) del Castelnuovo Vomano con 12 gol ciascuno.

Alle loro spalle troviamo: Federico Cardella (3 rigori trasformati) del Cynthialbalonga e l’attaccante albanese Silvio Merkaj (2 rigori trasformati) del Vastogirardi con 10 reti a testa.

Completano attuale podio: Cogliati del Campobasso e Daniel Giampaolo (5 rigori trasformati) del Castelfidardo con 9 gol ciascuno.

Alle spalle del podio ci sono: Bontà del Campobasso, Stefano D’Egidio del Castelnuovo Vomano e Giordano Fioretti (poi passato al Pineto nel mercato invernale di riparazione) del Rieti con 8 centri a testa.

Poi troviamo: Candellori e Vittorio Esposito (2 rigori trasformati) del Campobasso, Ettore Padovani (un rigore trasformato) del Tolentino, Pampano del Montegiorgio e Pera (2 rigori trasformati) della Recanatese con 6 centri a testa.

Quindi seguono: l’attaccante portoghese Leo Abreu del F.C. Matese, l’attaccante brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos del San Nicolò Notaresco, Michele Guida del Vastogirardi, Junior Mamona della Vastese, l’attaccante argentino Santiago Minella (un rigore trasformato) del Tolentino, il centrocampista uruguaiano Ruben Olivera (2 rigori trasformati) dell’Aprilia Racing Club e Paudice (2 rigori trasformati) del Real Giulinova con 5 reti ciascuno.

Poi troviamo: Riccardo Cuccù (2 rigori trasformati) ed Arturo Lupoli (un rigore trasformato) del Montegiorgio, Lorenzo Emili del Castelnuovo Vomano, Davide Gaetani dell’Atletico Terme Fiuggi, l’attaccante argentino Galesio (2 rigori trasformati) del F.C. Matese, Galvanio del Rieti, Michael Liguori della Recanatese, Lorenzo Marchionni del San Nicolò Notaresco, l’attaccante argentino Leandro Martinez (un rigore trasformato) e Martiniello (3 rigori trasformati) della Vastese ed Oggiano del Cynthialbalonga con 4 gol a testa.

Seguono poi: Tommaso Leon Bernardi della Vastese, Braconi e Cusimano del Castelfidardo, Capezzani e Mirco Severini del Tolentino, Rosario Di Ruocco (un rigore trasformato) del Castelnuovo Vomano, Cosimo Forgione dell’Atletico Terme Fiuggi, Frulla e Matteo Gallo del San Nicolò Notaresco, Laghigna dell’Aprilia Racing Club, Lorenzo Paoli del Pineto, Gianmarco Piccioni (poi passato al Messina nel mercato invernale di riparazione) della Recanatese, Salatino (un rigore trasformato) del Vastogirardi, Pablo Vitali del Campobasso, Cesario (una con la maglia del San Nicolò Notaresco e 2 di cui 1 su rigore con quella del Real Giulianova, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) e Maniscalchi (2 con la maglia dell’Olympia Agnonese ed 1 con quella del Vastogirardi, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 3 centri ciascuno.

A seguire: l’attaccante ghanese Adusa, Cassese, Vincenzo Masi, Antonio Negro e Walter Ricci del F.C. Matese, Angelilli, Magliocchetti, Tommaso Mazzei, Federico Pace e Panaioli del Cynthialbalonga, Barlafante del Real Giulianova, Giammarco Basilico, Gallinari, Papaserio e Daniele Proia (un rigore trasformato) dell’Atletico Terme Fiuggi, Bosi, l’attaccante francese Jordan Ouedraogo, Pezone e Pollace dell’Aprilia Racing Club, Bregasi, Faggioli, Mattia Foglia e Sbarbati del Castelnuovo Vomano, Nicolò Cancelli del San Nicolò Notaresco, Tommaso Curzi, il centrocampista gambiano Francis Gomez, Marco Pezzotti, Sbaffo e Vincenzo Scognamiglio della Recanatese, Di Domenicantonio e Mattia Rossetti del Campobasso, il centrocampista maliano Boubacar Diarra (un rigore trasformato) e Nicolas Lenoci della Vastese, Nicholas Fermani del Castelfidardo, Claudio Labriola, il centrocampista italo-albanese Alessio Ruci e Tortelli del Tolentino, Mandolesi e Leonardo Santoro del Montegiorgio, l’attaccante belga di origini congolesi Mbuba (un rigore trasformato) e l’attaccante argentino Franco Tomás Sosa (un rigore trasformato) dell’Olympia Agnonese, Francesco Mele, Minchillo e Nicolas Pesce del Vastogirardi, Alessandro Montesi, Orchi (un rigore trasformato), Mattia Scognamiglio, Vari del Rieti e l’attaccante argentino Olcese (una con la maglia del Pineto ed una con quella del San Nicolò Notaresco, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Luca Aglietti, il terzino sinistro maliano Kabine Camara, Giuseppe De Marco, Lapenna, Tiziano Luciani, Nohman (un rigore trasformato), Jacopo Succi e Vasco dell’Aprilia Racing Club, Pellegrino Albanese, Langellotti, Masotta, Minicucci (poi passato all’Union San Giorgio Sedico nel mercato di dicembre) e Tommasone del F.C. Matese, Lorenzo Albanesi, Ficola, Filippo Perini e Massimiliano Trillini del Montegiorgio, Aliffi, Alessandro Gelsi, Manuel Manari (poi passato al Castelnuovo Vomamo nel mercato di gennaio), Spagna (un rigore trasformato), Michael Vitali e Zira dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Marco Antonelli, Campagnacci (un rigore trasformato), Emanuele D’Anna, D’Antonio, De Cerchio e Massetti del Real Giulianova, Alessandro Barbarossa, Francesco De Vico e Di Cairano del Cynthialbalonga, Danilo Barbarossa, Antonio Calabrese (un rigore trasformato), Filippo Capitanio, Di Prisco ed Andrea Valerio della Vastese, Brenci, Dalmazzi, Sforzini, il centrocampista ghanese Tenkorang e Zammarchi del Campobasso, Alessandro Brunetti, Pennacchioni, Raparo, Luca Sengagliesi, Titone ed il terzino destro maliano Mamadou Togola della Recanatese, Bugaro, Ciarcelluti, Francesco Del Mastro, Della Quercia, Minincleri (un rigore trasformato), Pierpaoli, Davide Salvatori, Simone Tomassini e Verdesi del Pineto, Cagnale, l’attaccante guineano Souleymane Camara, Daniele Fioretti (un rigore trasformato), Vincenzo Gentile e Sergio Ruggieri del Vastogirardi, Mattia Cardinali, Monachesi, l’attaccante camerunense Njambè, l’attaccante kosovaro Perpepaj, Puca e Santangelo del Castelfidardo, Andrea Casimirri, Marco Croce e Terrenzio del Castelnuovo Vomano, Federico Conti, il terzino destro francese Laborie, Minnozzi (poi passato al Pineto nel mercato invernale di riparazione), l’attaccante senegalese Ndiakhate Niane ed Emanuele Strano del Tolentino, Del Duca, Michele Foglia, Fabrizio Melara e Tornatore dell’Atletico Terme Fiuggi, l’attaccante argentino Haberkon dell’Olympia Agnonese, Andrea Mancini, Cosmo Palumbo ed Ivan Speranza del San Nicolò Notaresco ed Alessandro Marchi del Rieti, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Litterio (Olympia Agnonese) pro San Nicolò Notaresco alla 3a giornata, Andrea Casimirri (Castelnuovo Vomano) pro Olympia Agnonese alla 4a giornata, Orchi (Rieti) pro Recanatese nel recupero della 6a giornata, Mattia Altobelli (Vastese) pro Montegiorgio all’8a giornata, Mataloni (Castelfidardo) pro Tolentino alla 9a giornata, il portiere Calzetta (Real Giulianova) pro San Nicolò Notaresco alla 16a giornata, l’attaccante croato Krajina (Olympia Agnonese) pro Montegiorgio alla 17a giornata e Nicola Vanzan (Campobasso) pro Olympia Agnonese alla 19a giornata.

I gol realizzati sul campo alla 2a giornata da Fabrizio Guarracino (su rigore) della Vastese e Luca Paudice (su rigore) del Real Giulianova non sono compresi nella classifica marcatori dopo la decisione del Giudice Sportivo che ha trasformato la gara (Vastese-Real Giulianova 1-1 sul campo) in 3-0 a tavolino.

Queste nel dettaglio le 18 squadre che compongono il Girone F di Serie D 2020/21 con i loro rispettivi allenatori:

Aprilia Racing Club (Squadra laziale di Aprilia, comune in provincia di Latina. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone G): Giorgio Galluzzo (che ha rilevato il giorno prima dell’inizio del Campionato Fabio Fratena, esonerato per dissidi con la Società laziale assieme al vice Stefano Pontis ed al Direttore Generale Marco Biancolatte; alla 1a giornata sulla panchina laziale si è seduto il collaboratore tecnico Daniele Corvia)

Atletico Porto Sant’Elpidio (Squadra marchigiana di Porto Sant’Elpidio, comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione giunto 11°nel Girone F): Mirco Omiccioli (Nuovo), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato in panchina all’11a dal vice-tecnico Claudio Tridici.

Atletico Terme Fiuggi (Squadra laziale di Fiuggi, comune in provincia di Frosinone. Società nata nell’estate 2019 dalla fusione tra Sff Atletico di Fiumicino e Fregene e l’Atletico Fiuggi Terme. La scorsa stagione è giunta 12a nel Girone F): Giuseppe Incocciati (Confermato).

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Molise. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone F) : Mirko Cudini (Confermato)

Castelfidardo (Squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Ancona. Neopromosso in D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche): Maurizio Lauro (Confermato)

Castelnuovo Vomano (Squadra abruzzese dell’omonima frazione di Castellalto, comune in provincia di Teramo. Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo): Guido Di Fabio (Confermato).

Cynthialbalonga (Squadra laziale nata dalla fusione tra Cynthia che era retrocesso dall’Eccellenza Lazio Girone A, dove era giunto 18°ed ultimo, in Promozione Lazio e l’Albalonga che già era in Serie D [dove la scorsa stagione era giunta 4a nel Girone E]. La sede sociale è Genzano di Roma [Roma], le gare interne invece vengono disputate al Comunale Bruno Abbatini di Genzano di Roma [Roma]): Mauro Venturi (Confermato, in quanto la scorsa stagione guidava l’Albalonga), poi esonerato dopo la 14a giornata e rilevato in panchina alla 15a da Roberto Chiappara.

FC Matese (Squadra campana di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta. Neopromossa in D, nata nell’estate 2020 dalla fusione tra il Comprensorio Vairano che aveva vinto il Campionato d’Eccellenza Molise ed il Tre Pini Matese che era giunto 2° nel suddetto Campionato, ma era stata poi una delle 7 squadre ripescate in serie D): Corrado Urbano (Nuovo)

Montegiorgio (Squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione è giunto 8°nel Girone F): Eddy Mengo (Nuovo)

Olympia Agnonese (Squadra molisana di Agnone, comune in provincia di Isernia. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone F ): Stefano Senigagliesi (Nuovo), poi esonerato dopo la 16a giornata e sostituito con Andrea Liguori che si è dimesso dopo la 18a giornata ed è stato rilevato sulla panchina granata alla 19a giornata dal tecnico della Juniores Mario Fusaro, coadiuvato dal Prof. Alessandro Spinoglio. Ma dopo la 19a giornata si è subito dimesso anche Fusaro che è stato sostituito col tecnico della formazione Giovanissimi Antonio Di Rosa.

Pineto (Squadra abruzzese dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 5°nel girone F): Daniele Amaolo (Confermato) che poi si è dimesso dopo la 15a giornata ed è stato sostituito col tecnico della Juniores Marco Pomante.

Real Giulianova (Squadra abruzzese di Giulianova, comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone F): Federico Del Grosso (Confermato), poi esonerato dopo la 12a giornata e rilevato in panchina alla 13a da Leonardo (detto Dino) Bitetto.

Recanatese (Squadra marchigiana di Recanati, comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone F): Federico Giampaolo (Confermato), poi esonerato dopo il recupero della 9a giornata e rilevato alla 18a giornata da Giovanni Pagliari.

Rieti (Squadra dell’omonimo comune laziale. Direttamente retrocesso dalla Serie C Girone C dove è giunto sul campo 20° ed ultimo): Stefano Campolo (Nuovo)

San Nicolò Notaresco (Squadra abruzzese che era della frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò. Si è trasferito dal luglio 2018 a Notaresco, comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione è giunto 3° nel Girone F): Massimo Epifani (Nuovo)

Tolentino (Squadra marchigiana ell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone F): Andrea Mosconi (Confermato).

Vastese (Squadra abruzzese di Vasto, comune in provincia di Chieti. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone F): Allenatore: Massimo Silva (Era stato Confermato, nonostante nel mese di luglio fosse stato inizialmente scelto Massimo Agovino come nuovo tecnico), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato in panchina alla 10a da Salvo Fulvio D’Adderio.

Vastogirardi (Squadra molisana dell’omonimo comune in provincia di Isernia. La scorsa stagione è giunto 10°nel Girone F): Fabio Prosperi (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito l’allenatore iniziale.

Nel Girone F 5 squadre per Marche (Atletico Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo, Montegiorgio, Recanatese e Tolentino) e 5 per l’Abruzzo (Castelnuovo Vomano, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese), 4 per il Lazio (Aprilia Racing Club, Atletico Terme Fiuggi, Cynthialbalonga e Rieti), 3 per Molise (Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi) ed una per la Campania (F.C. Matese le cui 2 squadre da cui è nata fusione però giocavano in Eccellenza Molise).

SERIE D 2020/21:

Quest’anno i quattro fuoriquota da schierare in campo dovranno essere: un 99, un 2000, un 2001 ed un 2002. Confermate le 5 sostituzioni a partita per ciascuna squadra.

Ricordiamo inoltre che in tutti e 9 i Gironi ci sarà una sola promozione in C (1a classificata di ciascun Girone) e 4 retrocessioni: 2 dirette e 2 dopo i play out.

Nei due Gironi a 20 retrocederanno direttamente in Eccellenza la 19a e 20a classificata, negli altri 7 (compreso l’F) la 16a e 17a.

La Coppa Italia di Serie D quest’anno non verrà disputata ma si giocherà solo il Campionato.

Ecco le 166 squadre divise per regioni che compongono la SERIE D 2020/21:

Abruzzo (5): CASTELNUOVO VOMANO (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo), Real Giulianova, Pineto, San Nicolò Notaresco e Vastese.

Basilicata (4): AZ PICERNO (Retrocesso in Serie D dalla Serie C Girone C, dove si era salvato sul campo, vincendo spareggio play out contro il Rende, ma causa una combine della stagione 2018/19 col Bitonto, è stato punito con la retrocessione, venendo classificato ultimo), FC FRANCAVILLA (Ripescato in Serie D dopo che era retrocesso sul campo in Eccellenza, giungendo 17°nel Girone H), LAVELLO (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Basilicata) e ROTONDA CALCIO (Ripescato in Serie D dopo essere giunto 1°a pari punti col Lavello in Eccellenza Basilicata).

Calabria (5): Castrovillari, Cittanovese, RENDE (Retrocesso dalla Serie C Girone C dove è giunto 18°, perdendo poi lo spareggio play out contro l’Az Picerno), Roccella e SAN LUCA (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Calabria).

Campania (13): AFRAGOLESE (Neopromossa in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), FC MATESE (Neopromosso in Serie D. Società nata dalla fusione tra il Comprensorio Vairano che ha vinto il Campionato d’Eccellenza Molise ed il Tre Pini Matese che è giunto 2°nel suddetto Campionato, venendo poi ripescato in D), Gelbison Vallo della Lucania, Giugliano, Gladiator, Nocerina, Nola, Portici, PUTEOLANA (Ripescata in Serie D, dopo essere giunta 2a nel Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), REAL AGRO AVERSA (E’in Serie D in quanto ha acquistato il titolo sportivo del neo-ripescato Tre Pini Matese che si è fuso col neopromosso Comprensorio Vairano; la scorsa stagione era giunto 1°in Promozione Campania Girone A, venendo promosso sul campo in Eccellenza), SANTA MARIA CILENTO (Neopromosso in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone B), Savoia e Sorrento.

Emilia Romagna (12): BAGNOLESE (Neopromossa in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone A), Correggese, CORTICELLA (Ripescato in Serie D, dopo essere giunto la scorsa stagione 2°nel Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B), Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, MARIGNANESE (Neopromossa in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B), Mezzolara, Progresso, RIMINI (Direttamente retrocesso dalla Serie C Girone B, dove è giunto 20° ed ultimo), SAMMAURESE (Ripescata in Serie D dopo che sul campo era giunta 15a, retrocendendo in Eccellenza) e Sasso Marconi.

Friuli Venezia Giulia (3): Chions, CJarlinz Muzane e MANZANESE (Neopromossa in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Friuli Venezia Giulia).

Lazio (14): Aprilia Racing Club, Atletico Terme Fiuggi, Cassino, CYNTHIALBALONGA (Squadra nata dalla fusione tra Cynthia che era retrocesso dall’Eccellenza Lazio Girone A, dove era giunto 18°ed ultimo, in Promozione Lazio e l’Albalonga che già era in Serie D, dove la scorsa stagione era giunta 4a nel Girone E), INSIEME FORMIA (Squadra nata dalla fusione tra Insieme Ausonia neopromosso in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone B e Formia che era giunto 16°nel Girone B dell’Eccellenza Lazio), Latina, Monterosi, MONTESPACCATO (Neopromosso in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A), Ostia Mare, RIETI (Direttamente retrocesso dalla Serie C Girone C, dove era giunto 20° ed ultimo sul campo), Team Nuova Florida, Trastevere, Virtus Flaminia e Vis Artena.

Liguria (5): IMPERIA (Neopromosso in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Liguria), Lavagnese, Sanremese, SESTRI LEVANTE (Ripescato in Serie D, dopo essere giunto 2°in Eccellenza Liguria) e VADO (Ripescato in Serie D, dopo che era retrocesso sul campo in Eccellenza, giungendo 16°nel Girone A).

Lombardia (23): Arconatese, Breno, Brusaporto, CASATESE (Neopromossa in Serie D, avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone B), Caravaggio, Caronnese, Castellanzese, CITTA’DI VARESE (Squadra nata dalla fusione tra il neopromosso Busto 81 [che ha vinto il Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone A] ed il Città di Varese [che aveva vinto il Campionato di 3a Categoria Lombardia Girone B-sezione Varese], Crema, DESENZANO CALVINA (Squadra nata dalla fusione tra Sporting Desenzano [la scorsa stagione giunto 2° in Promozione Lombardia Girone D] e Calvina [la scorsa stagione giunto 6° in Serie D Girone D] ), Fanfulla, Folgore Caratese, Legnano, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, REAL CALEPINA (Squadra nata dalla fusione tra Atletico Chiuduno Grumellese [che era giunto 15° e dunque penultimo in Eccellenza Lombardia Girone C] ed il neopromosso TELGATE [che ha vinto il Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone C]), Scanzorosciate, Seregno, Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo e VIS NOVA GIUSSANO (Ripescata in Serie D dopo essere giunta 2a in Eccellenza Lombardia Girone B).

Marche (5): Atletico Porto Sant’Elpidio, CASTELFIDARDO (Neopromosso in Serie D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche), Montegiorgio, Recanatese e Tolentino.

Molise (3): Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi.

Piemonte (8): Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, DERTHONA (Neopromosso in Serie D, avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B), Fossano, GOZZANO (Direttamente retrocesso dalla Serie C Girone A, dove è giunto 20° ed ultimo) e SALUZZO (Ripescato in Serie D dopo essere giunto 1°a pari punti col Derthona in Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B).

Puglia (11): Audace Cerignola, BITONTO (Rimasto in Serie D, nonostante avesse vinto sul campo il Girone H, venendo inizialmente promosso in C, ma causa una combine della stagione 2018/19 con l’Az Picerno, è stato punito con 5 punti di penalizzazione, scivolando al 2°posto, dietro al Foggia, poi ripescato in C al posto suo), Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, MOLFETTA (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Puglia), NARDO’, Taranto e Team Altamura.

Sardegna (6): Arzachena, CARBONIA (Neopromosso in Serie D, avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sardegna), Lanusei, Muravera, Sassari Latte Dolce e Torres.

Sicilia (10): Acireale, Biancavilla, CITTA’ DI SANT’AGATA (Ripescata in Serie D, dopo essere giunta 2a in Eccellenza Sicilia Girone B), DATTILO NOIR (Neopromosso in Serie D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone A), FC Messina (ex Città di Messina), Licata, Marina di Ragusa, Messina, PATERNO'(Neopromosso in Serie D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone B) e Troina.

Toscana (16): Aglianese, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghivizzano Borgoamozzano, Grassina, LORNANO BADESSE (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone B), PIANESE (Retrocessa dalla Serie C Girone A dove è giunto 19a, pareggiando poi il doppio spareggio play out contro la Pergolettese giunta 16a), Prato, PRO LIVORNO SORGENTI (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone A), Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi, SIENA (E’stato aggiunto in soprannumero in Serie D, dopo che la scorsa stagione era giunto 6° in Serie C Girone A, disputando anche i Play Off, ma poi non si è iscritto al Campionato di 3a Serie successivo per problemi societari e finanziari, ripartendo con una nuova proprietà dai Dilettanti) e SINALUNGHESE (Ripescata in Serie D, dopo essere giunta 2a in Eccellenza Toscana Girone B).

Trentino Alto Adige (2): TRENTO (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige) e Virtus Bolzano.

Umbria (4): Cannara, Foligno, Sporting Trestina e TIFERNO LERCHI (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Umbria).

Valle d’Aosta (una): PONTDONNAZ-HONEARNADEVANCON (Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A).

Veneto (16): Adriese, Ambrosiana, ARZIGNANO VALCHIAMPO (Retrocesso dalla Serie C Girone B dove è giunto 18°, perdendo poi lo spareggio play out contro l’Imolese), Belluno, Caldiero Terme, CAMPODARSEGO (Ha preferito rimanere in Serie D, nonostante fosse stato promosso in Serie C, giungendo 1°nel Girone C, davanti al Legnago Salus, giunto 2°e poi ripescato al suo posto), Cartigliano, Clodiense Chioggia, Delta Porto Tolle, Este, Montebelluna, Luparense, Mestre, SONA (Neopromosso in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A), Union Feltre ed UNION SAN GIORGIO SEDICO (Neopromosso in Serie D, avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone B).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie C), neopromosse (dall’Eccellenza), ripescate (dopo essere retrocesse dalla scorsa Serie D o dopo aver sfiorato la promozione in Eccellenza), aggiunte in sovrannumero (dopo essere fallite ed escluse dalla Serie C) e che hanno cambiato denominazione.

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dal Napoli) 2020/21

Oltre alle 20 (Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Feralpisalò, Juve Stabia, Livorno, Modena, Monopoli, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Pontedera, Potenza, Renate, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina e Virtus Francavilla) i club di Serie C e 9 (Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison Vallo della Lucania, Pineto, San Nicolò Notaresco, Sassari Lattedolce, Trastevere e Tritium) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2020/21 (23 settembre 2020-19 maggio 2021).

Le 9 squadre di Serie D che partecipano alla Coppa Italia di A

Riepilogo risultati 1° turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 23 settembre 2020:

Gara 1: Pontedera-Arezzo 1-2

Gara 2: Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2’Infantino, 7’Schirò, 9’Rota, 86’Caccavallo)

Gara 3: Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 D.T.S. (26’Kevin Biondi [C], 55’Ivan Speranza, 99’Mateus Ribeiro Dos Santos)

Gara 4: Monopoli-Modena 1-0

Gara 5: Alessandria-Sambenedettese 3-2

Gara 6: Renate-Avellino 2-1

Gara 7: Novara-Gelbison Cilento Vallo della Lucania 3-1 (7’Oumar Coulibaly [G.V.d.L.], 21’Nicolas Schiavi, 38’Davide Bove su rigore, 48’Buzzegoli)

Gara 8: Piacenza-Teramo 1-2

Gara 9: Livorno-Aurora Pro Patria 1-2

Gara 10: Padova-Breno 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva)

Gara 11: Feralpisalò-Pineto 1-0 (36’Tommaso Ceccarelli. Al 90’espulso Lorenzo Paoli del Pineto per proteste e comportamento ritenuto irrispettoso verso il Direttore di gara)

Gara 12: Ternana-Albinoleffe (Gara giocata in anticipo martedì sera 22 settembre) 1-2

Gara 13: Juve Stabia-Tritium 2-1 (45’autorete di Aldè, 79’Marzeglia [T], 84’Mastalli. Al 55’espulso Luca Perico del Tritium per aver cercato di colpire un calciatore avversario)

Gara 14: Bari-Trastevere 4-0 (15’D’Ursi, 23’Marras, 36’Mirco Antenucci, 75’Candellone. Al 72’espulso Piergiorgio Sabelli del Trastevere per doppia ammonizione)

Gara 15: Carpi-Casarano 1-3 D.T.S. (5’Samon Reider Rodriguez, 72’Romeo Giovannini [Car], 100’Gianluca Sansone, 103’Samon Reider Rodriguez)

Gara 16: Potenza-Triestina 0-2

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Sassari Lattedolce (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 22 settembre) 2-1 (27’Rover, 32’Polak, 93’Daniele Bianchi [S.L.])

Gara 18: Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate al 2°turno

Riepilogo risultati 2°Turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 30 settembre 2020:

Gara 1: Cremonese-Arezzo 4-0

Gara 2: Venezia-Carrarese 2-0

Gara 3: Pescara -San Nicolò Notaresco 1-1 (25’Alessio Riccardi [P], 34’Pablo Ezequiel Banegas [S.N.N.]) D.T.S. ed 8-7 D.C.R. Sequenza rigori: Maistro (P) gol, Frulla (S.N.N.) gol, Memushaj (P) gol, Cesario (S.N.N.) gol, Christian Capone (P) traversa, Nicolò Cancelli (S.N.N.) traversa, Ceter (P) gol, Bianciardi (S.N.N.) gol, Galano (P) gol, Pablo Ezequiel Banegas (S.N.N.) gol; oltranza: Bellanova (P) gol, Colombatti (S.N.N.) gol, Christian Ventola (P) gol, Isaia Lattarulo (S.N.N.) gol, Stephane Omeonga (P) fuori, Blando (S.N.N.) traversa, Jaroszynski (P) gol, Matteo Gallo (S.N.N.) gol, Gennaro Scognamiglio (P) gol e Sorrini (S.N.N.) parato.

Gara 4: Reggiana-Monopoli 2-2 D.T.S. e 4-3 D.C.R. sul campo poi trasformato in 0-3 a tavolino (in quanto la Reggiana ha schierato l’attaccante Kargbo che non poteva giocare ma dove scontare una giornata di squalifica risalente alla Coppa Italia di Serie D della stagione 2018/19 quando giocava col Roccella)

Gara 5: Cosenza-Alessandria 0-0 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara 6: Empoli-Renate 2-1

Gara 7: Ascoli-Perugia 1-4

Gara 8: Brescia-Trapani (Gara non disputata, in quanto il Trapani per i noti problemi societari, non si è presentato in campo) 3-0 a tavolino

Gara 9: Cittadella-Novara 3-1

Gara 10: Reggina-Teramo 1-0

Gara 11: Lanerossi Vicenza Virtus-Aurora Pro Patria 3-2 D.T.S.

Gara 12: Frosinone-Padova 1-3

Gara 13: Lecce-Feralpisalò 2-0

Gara 14: Virtus Entella-Albinoleffe 2-1

Gara 15: Pisa-Juve Stabia 2-0

Gara 16: Spal-Bari (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0 D.T.S. e 4-2 D.C.R.

Gara 17: Pordenone-Casarano (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 3-0 (20’Matteo Rossetti, 33’Butic su rigore, 76’Federico Secli)

Gara 18: Monza-Triestina (Gara giocata in anticipo martedì sera 29 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-0

Gara 19: Salernitana-Sudtirol Alto Adige 3-0

Gara 20: Chievo-Catanzaro (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 D.T.S. e 6-7 D.C.R.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3°turno.

Riepilogo risultati 3°Turno in gara unica di mercoledì 28 ottobre 2020:

Gara A) Cagliari–Cremonese 1-0

Gara B) Verona–Venezia (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-3 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara C) Parma–Pescara 3-1

Gara D) Cosenza-Monopoli 2-1

Gara E) Benevento–Empoli 2-4

Gara F) Brescia-Perugia 3-0

Gara G) Cittadella-Spezia 0-2

Gara H) Bologna–Reggina (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre) 2-0

Gara I) Udinese –Lanerossi Vicenza Virtus 3-1

Gara J) Fiorentina–Padova 2-1

Gara K) Torino–Lecce (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-1 D.T.S.

Gara L) Virtus Entella-Pisa (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre) 3-1

Gara M) Crotone–Spal 1-1 D.T.S. e 3-4 D.C.R.

Gara N) Pordenone–Monza (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 0-0 D.T.S. ed 1-4 D.C.R.

Gara O) Sampdoria-Salernitana (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-0

Gara P) Genoa –Catanzaro 2-1

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 4°turno.

Riepilogo risultati 4°Turno in gara unica di mercoledì 25 novembre 2020:

1) Cagliari-Verona (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1

2) Parma-Cosenza (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1

3) Empoli-Brescia (Gara che sarebbe stata trasmessa in diretta web in chiaro su Rai Play) 3-0 a tavolino (in quanto il Brescia ha rinunciato a presentarsi in campo per l’emergenza covid 19 avendo alcuni casi di positività nel gruppo squadra)

4) Bologna-Spezia (Gara che è stata trasmessa in diretta web in chiaro su Rai Play) 2-4 D.T.S.

5) Udinese-Fiorentina (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-1 D.T.S.

6) Torino-Virtus Entella 2-0

7) Spal-Monza (Gara giocata in posticipo giovedì pomeriggio 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-0

8) Sampdoria-Genoa (Gara giocata in posticipo giovedì pomeriggio 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 1-3

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

Risultati Ottavi di finale in gara unica tra mercoledì 13 e mercoledì 20 gennaio 2021:

1) Atalanta (testa di serie 1)–Cagliari (Gara giocata giovedì sera 14 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-1

2) Lazio (8)–Parma (Gara giocata in posticipo giovedì sera 21 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 2-1

3) Napoli (5)–Empoli (Gara giocata mercoledì tardo pomeriggio 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-2

4) Roma (4)–Spezia (Gara giocata martedì sera 19 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-3 a tavolino (in quanto la Roma ha effettuato 6 sostituzioni invece delle 5 consentite; sul campo è finita 2-4 D.T.S.)

5) Fiorentina-Inter (3) (Gara giocata mercoledì pomeriggio 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 1-2 D.T.S.

6) Milan (6)– Torino (Gara giocata in anticipo martedì sera 12 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 0-0 D.T.S. e 5-4 D.C.R.

7) Sassuolo (7)–Spal (Gara giocata giovedì tardo pomeriggio 14 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-2

8) Juventus (2) –Genoa (Gara giocata mercoledì sera 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 3-2 D.T.S.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le 8 squadre approdate ai quarti.

Risultati Quarti di finale in gara unica di mercoledì 27 gennaio 2021:

Gara 1: Atalanta-Lazio (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-2

Gara 2: Napoli-Spezia (Gara giocata in posticipo giovedì sera 28 gennaio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 4-2

Gara 3: Inter-Milan (Gara giocata in anticipo martedì sera 26 gennaio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 2-1

Gara 4: Juventus-Spal (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 4-0

In neretto le 4 squadre approdate alle semifinali.

Risultati Semifinali di mercoledì 3 (l’andata) e 10 (il ritorno) febbraio ore 20,45:

Napoli-Atalanta 0-0 ed 1-3

Inter-Juventus (Gara d’andata giocata in anticipo martedì sera 2 febbraio) 1-2. (Gara di ritorno giocata in anticipo martedì sera 9 febbraio) 0-0.

Gare trasmesse tutte in diretta tv in chiaro su Rai 1.

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Programma finale in gara unica (Sede da stabilire) di mercoledì 19 maggio 2021:

Atalanta-Juventus

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno in gara unica mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale in gara unica mercoledì 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale in gara unica mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali (andata) mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 10 febbraio 2021

Finale mercoledì 19 maggio 2021

