SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi venerdì 5 marzo si apre a San Benedetto il periodo in cui i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche devono presentare domanda per rinnovare quelle scadute il 31 dicembre scorso.

Il relativo avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comunesbt.it (percorso “L’Amministrazione – Altri Avvisi pubblici”) prevede che gli interessati (titolari di autorizzazioni/concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica presso i mercati e i posteggi isolati e le concessioni di posteggi/aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e riviste) siano tenuti a presentare, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Suap (raggiungibile sempre dal sito istituzionale – percorso “L’Amministrazione – Suap”) un’apposita dichiarazione entro giovedì 25 marzo 2021. Nel frattempo, gli operatori possono proseguire l’attività.

Al termine della fase di verifica dei requisiti, sarà rilasciato un nuovo titolo abilitativo valido per 12 anni (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032).

“Invito tutti gli operatori a tenere a mente questa scadenza – dice l’assessore alle attività produttive Filippo Olivieri – è un passaggio tanto importante quanto necessario per assicurare a numerosi comparti del settore del commercio di disporre di un periodo sufficientemente lungo per poter programmare la propria attività. E’ un’altra delle azioni – conclude Olivieri – che l’Amministrazione Piunti ha messo in campo per dare certezze e prospettive di sviluppo al settore del commercio”.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sportello delle Imprese, telefono 0735 794245 – 794473.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.