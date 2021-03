SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A seguito della accertata positività al Covid di operatori mensa che hanno prestato servizio nelle cucine delle scuole di via Puglia e Alfortville, il sindaco Pasqualino Piunti ha disposto con ordinanza la sospensione in via precauzionale del servizio di refezione scolastica nei plessi Togliatti e Puglia da oggi venerdì 5 marzo fino a lunedì 15 marzo 2021 compreso e, per la scuola Alfortville, per il periodo dal 10 al 13 marzo (in questo caso l’intera scuola era già chiusa con precedente provvedimento fino al 9 marzo)”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 5 marzo.

