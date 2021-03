RIPATRANSONE – Sono stati ufficialmente avviati i lavori di restauro del Teatro delle Fonti di Ripatransone, luogo simbolo della cultura del Piceno e delle Marche.

Gli interventi sono stati affidati alle imprese David Cruciani, per la quota di intervento relativa al rifacimento di gradinate e servizi, e Global Energy, per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e delle nuove ringhiere in ferro di delimitazione dell’arena. Il restauro, per un importo complessivo di 132.500 euro, si è reso possibile grazie ad una compartecipazione di Regione Marche, con un contributo totale di 80 mila euro, Ministero dell’Interno, attraverso il contributo a fondo perduto di 50 mila euro destinato ai piccoli comuni per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, e Comune di Ripatransone, con uno stanziamento di 2.500 euro da fondi di bilancio.

“Finalmente possiamo gioire per un’opera attesissima dalla città e da tutto il territorio – afferma il Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi – Con l’avvio dei lavori di restauro del Teatro delle Fonti andiamo a sanare una problematica sulla quale la nostra amministrazione si era presa un impegno preciso sin dalla campagna elettorale. Un luogo simbolo per la diffusione della cultura per l’intera Regione Marche e di tutto il Centro Italia, in passato location di eventi e concerti straordinari. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta l’ex Consigliere Regionale Fabio Urbinati che tanto si è battuto per il restauro del nostro Teatro dimostrando sensibilità nei confronti non solo di Ripatransone ma di tutto il Piceno”.

La conclusione dei lavori è stata fissata al 31 maggio 2021. Il progetto vede il coinvolgimento dell’architetto Silvia Basti in qualità di Rup (responsabile unico del procedimento) e dell’architetto Barbara Pasqualini in qualità di Progettista. La Direzione Lavori è affidata alla geometra Mania Mannocchi.

“Stiamo portando a compimento tutte le opere che hanno richiesto un silenzioso ma intenso lavoro di due anni di studio e progettazione e che, causa pandemia, hanno subito uno slittamento temporale. Diversi sono i lavori in fase di avvio nel 2021, altrettanto attesi dalla cittadinanza, che ci consentiranno di completare l’importante opera di valorizzazione della nostra città che stiamo conducendo con molta determinazione” conclude il Sindaco.

