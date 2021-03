PORTO SAN GIORGIO – Inizia sabato 6 marzo il campionato di serie C, la massima divisione regionale e per le ragazze della Energia 4.0 il debutto avviene tra le mura amiche della Borgo Rosselli di Porto San Giorgio alle ore 21. Il primo avversario sarà la formazione picena della Satel, nata dalla collaborazione tra la Libero Volley Ascoli e il Grottammare Volley e subito sarà una gara di alto livello.

Le rossoblù, che per la prima volta hanno la prima squadra in B2 e la seconda in serie C, hanno una formazione molto giovane, composta dal blocco della Under 17, con alcuni elementi della Under 19 e altre della Under 15 e possono giocare senza soverchi pensieri, visto che quest’anno la serie C non prevede retrocessioni. Sarà dunque un campionato di preparazione ai rispettivi impegni giovanili, ai quali la società del direttore sportivo Fulvio Taffoni tiene particolarmente ed è intenzionata a fare bene.

La squadra è allenata da Lorenzo Ciancio e Attilio Ruggieri, sotto la direzione tecnica di Daniele Capriotti e la collaborazione fattiva di Luigina Di Ventura, Daniele Ercoli e Marco Sbernini. La partita sarà visibile sul canale Facebook di Volley Angels Project, visto che si giocherà a porte chiuse. La salvezza era l’obiettivo della Energia 4.0, ma l’assenza di retrocessione permetterà di far crescere le più giovani, in modo che possano fare belle prestazioni nei rispettivi campionati di categoria.

La Energia 4.0 è stata inserita nel girone B2 della serie C e, dopo l’esordio, osserverà un turno di riposo per poi affrontare la Edilmonaldi ad Amandola sabato 20 marzo, la Riviera Samb Volley in casa il 27 marzo, la Pallavolo Grotta 50 il 10 aprile a Grottazzolina, la Satel ad Ascoli il 17 aprile, la Edilmonaldi in casa il 1° maggio, la Riviera Samb a San Benedetto sabato 8 maggio e la Pallavolo Grotta 50 in casa il 15 maggio. Terminata la prima fase, saranno formati altri due gruppi da cinque squadre che si affronteranno con girone all’italiana con gare di sola andata. I criteri per le promozioni saranno definiti in seguito, anche prevedendo eventuali Play Off.

