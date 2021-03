GROTTAMMARE – Per eleggere “Il Borgo dei borghi 2020” si vota a partire dalle ore 17 di domenica prossima, 7 marzo, sul sito della Rai. Per Grottammare, e con essa le Marche, è arrivato il momento di testare il gradimento e puntare alla conquista della finale, in programma in prima serata su Rai Tre domenica 4 aprile.

Le votazioni si terranno esclusivamente via web, su www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it, sino alle ore 23.59 di domenica 21 marzo.

Il voto è gratuito ma è necessario avere un account di accesso a RaiPlay: chi è già in possesso di credenziali RaiPlay può effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto; gli utenti non ancora registrati dovranno creare un account RaiPlay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento.

Ogni account può esprimere un solo voto, ma ogni account può votare tutti i giorni – non prima delle 24 ore dal voto precedente – per tutto il periodo di votazione.

La campagna di promozione è partita nella tarda mattinata di oggi su tutti i canali web e social del Comune, l’invito a veicolare la comunicazione è stato esteso ai maggiori enti e istituzioni regionali e nei prossimi giorni verrà rilanciato al mondo associativo e agli operatori turistici.

Grottammare partecipa all’ottava edizione de “Il borgo dei borghi” insieme ad altre 19 località d’Italia, una per ogni regione. La gara è una sfida tv a colpi di bellezze paesaggistiche e artistiche, curiosità e tradizioni locali raccontate dagli abitanti stessi dei luoghi in concorso, ma il titolo si conquista sul web, con il gradimento e l’empatia che ogni luogo riesce a suscitare in chi lo osserva e lo conferma con un click.

Il filmato realizzato in città è andato in onda su Rai Tre nel corso del programma Kilimangiaro del 7 febbraio. Le riprese si sono svolte nel mese di ottobre 2020, in due fasi: nella prima, la troupe composta dal regista Enzo Sferra, dall’assistente Francesco De Meo e dall’operatore Alberto Pagano ha girato le immagini interne a chiese, monumenti e altri luoghi di interesse e realizzato interviste con gli abitanti; nella seconda, sono state girate immagini panoramiche aeree e dettagliati alcuni interni con l’ausilio di un drone. Chi avesse perso la messa in onda, potrà rivedere il filmato su RaiPlay (“Kilimangiaro” puntata del 7 febbraio, dal 7° minuto circa).

La fase conclusiva della sfida, con la proclamazione de “Il borgo dei borghi 2020”, avverrà in prima serata, sempre su Rai Tre, domenica 4 aprile 2021. Nella passata edizione, la puntata finale ottenne l’8,3% di share, con due milioni di spettatori e grande eco sulla stampa nazionale.

