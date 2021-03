SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato eletto e si è già riunito online il nuovo Consiglio Direttivo” del Club Amici Del Banco Alimentare Marche Sud-Onlus. Alla Presidenza, è stata eletta Eleonora Bellagamba, Segretario Roberto Valeri, Consiglieri Massimo Capriotti, Andrea Carlini ed Alfredo Spinozzi.

Il Club Amici Del Banco Alimentare Marche Sud-Onlus è nato nel 2002, un anno dopo l’apertura del Magazzino del Banco Alimentare a San Benedetto del Tronto. L’azione del Club non si sostituisce a quello della Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus, ma ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare l’attività quotidiana del magazzino sambenedettese; negli anni passati, il coinvolgimento di molti imprenditori locali ha portato risultati eccellenti, come l’acquisto di un camion e di transpallets.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo uscente – ha dichiarato la presidente Eleonora Bellagamba – per avermi dato questa opportunità e spero di svolgere il mio compito al meglio, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale, con il fattivo contributo di tutti i membri del nuovo consiglio”.

