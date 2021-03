Sei un’azienda? Una piccola attività? Un libero professionista? Ecco una rubrica che può aiutarti a muoverti nel web. Ascolta i consigli di Chiara Poli. In questo “Tic” parliamo di social media: “Come fare pubblicità su Facebook” Info: 0735 585706 (anche whatsapp)

Avete un attività e volete fare Pubblicità sulla vostra pagina Facebook?

Ecco come iniziare, i 5 passi da intraprendere per iniziare a fare Inserzioni pubbliciatrie.

“Come fare pubblicità su Facebook”

1 -Innanzitutto definisci i tuoi obiettivi, dal farti scoprire all’entrare in contatto con i clienti per stimolarli all’acquisto, dalla visibilità all’incremento delle vendite, scegli quello che ti rappresenta di più. (Inserisci un metodo di pagamento)

Facebook offre diversi tipi di inserzioni in base ai vari obiettivi: puoi aumentare la notorietà con Metti in evidenza il post,

stimolare le persone a cliccare su un link, fare in modo che più persone visitino il sito web o scegliere di ricevere più messaggi.

2 -Trova il tuo pubblico di destinazione e crea un target personalizzato

3- Crea, e carica immagini e contenuti (scegli che tipo di contenuti: foto,grafica, video, dirette, stories, link)

3 -Imposta una durata e definisci il budget.

4- Scegli il posizionamento

5- Pubblica la tua inserzione

Di solito, prima di raggiungere l’obiettivo e vedere dei risultati le persone devono vedere un’inserzione più volte, per questo sono importanti anche l’importo speso e il tempo di pubblicazione.

