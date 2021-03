PORTO SAN GIORGIO – Dopo l’impresa esterna della scorsa settimana in casa del Manoppello, la De Mitri – Energia 4.0 torna a giocare sabato alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, ricevendo la visita della Ecologica Don Celso Fermo, in un derby che in questa categoria non era mai stato giocato in casa delle rossoblù. L’unico precedente in serie B2, infatti, è quello dell’andata (giocato alla palestra Coni di Fermo), quando Tiberi e compagne si imposero per 3-1 al termine di una partita bella e vibrante, come solo i derby sanno essere.

Le fermane di coach Postacchini, dopo aver vinto la gara d’esordio a Pescara, non sono più riuscite a trovare la strada del successo ed è ovvio che contro la De Mitri – Energia 4.0 cercheranno di dare il massimo per esultare a fine partita. Ma dall’altro lato le padrone di casa vorranno mantenere la propria imbattibilità, guidate soprattutto dalle fermane Di Marino e Cappelletti, per le quali questa partita ha uno stimolo in più.

La partita si gioca alle ore 17 di sabato 6 marzo e sarà diretta dagli arbitri Alessio Cocco di Chieti e Francesco Sacrini di Pescara. Ma un’altra ghiotta novità riguarda invece l’aspetto della comunicazione per la società del direttore sportivo Fulvio Taffoni. Da questa settimana le partite della De Mitri – Energia 4.0 andranno in onda, oltre che sulla pagina Facebook di Volley Angels Project, anche su Studio 7 Tv – Canale 611, prestigiosa emittente che già trasmette le partite di alcune delle principali formazioni marchigiane di pallavolo, tra A2 femminile, A3 maschile e B1 femminile. Le gare andranno in onda al martedì alle ore 16, con repliche nei giorni successivi. Una doppia occasione quindi per assistere agli incontri delle rossoblù, visto che le partite si disputano tutte a porte chiuse per l’emergenza sanitaria in corso.

