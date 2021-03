PERUGIA – Paolo Montero commenta il pari per 1-1 a Perugia. “Loro secondo me lotteranno fino alla fine per vincere il campionato, per me è la squadra più forte fra quelle affrontate”.

“Noi siamo contenti per il punto, calcisticamente non abbiamo visto bel calcio ma mi porto via il punto e sono felice per la reazione che ho visto nella squadra. Possiamo fare di pù, ne è convinta anche la dirigenza, dobbiamo però migliorare. Fusco? E’ un ragazzino con molta personalita e gli auguro un futuro importante, ha avuto gli attributi sia lo scorso anno che ques’anno contro grandi squadre”.

“Dobbiamo essere contenti per aver dato tutto, e così deve essere fino alla fine” la sottolineatura finale del mister.

