TERAMO – “I Carabinieri di Pineto hanno arrestato un trentacinquenne del luogo. L’uomo, peraltro già sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, nel pomeriggio di ieri dapprima ha forzato la portiera di una Mercedes Cla parcheggiata in centro, a Pineto, rubando dall’interno il telefono cellulare del proprietario del veicolo ed altri suoi effetti personali, per poi scardinare la porta d’ingresso di un’abitazione poco distante, rubando un televisore”.

Così dal Comando Provinciale di Teramo in una nota stampa diffusa il 2 marzo: “I militari dell’Arma sono intervenuti immediatamente sul posto è, dalle testimonianze acquisite da alcune persone che avevano visto il ladro in azione, sono riusciti a risalire subito alla sua identità”.

“Il pinetese è stato quindi arrestato dai Carabinieri per furto aggravato. Dopo le formalità di rito in caserma è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida” concludono dal Comando teramano.

