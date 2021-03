SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dovremo attendere la fine della settimana per assistere da un’incursione di correnti fredde dalla Siberia, nel frattempo il clima resterà mite e le temperature rimarranno ben oltre le medie stagionali. Nelle prossime ore dunque non sono previste piogge e i cieli resteranno prevalentemente sereni.

Ascoli Piceno: 3 marzo 2021 cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2840m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

San Benedetto del Tronto: 3 marzo 2021 bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2861m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

