SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb a più dimensioni. Nel pomeriggio di lunedì si è svolto un incontro tra il presidente Domenico Serafino, il sindaco Piunti e l’assessore allo Sport Pierfrancesco Troli.

Si sono discusse alcune proposte da parte della Samb per promuovere il territorio attraverso delle iniziative messe in campo dai rossoblu che potranno essere sviluppate in collaborazione con l’amministrazione comunale, enti e associazioni. “Samb per Sbt” è il contenitore che racchiude i progetti che oggi sono stati presentati dal presidente Serafino al primo cittadino e che coinvolgerà diversi ambiti: in particolare il focus è stato orientato su tre ambiti ovvero il Turismo, il Sociale e le Pari opportunità.

Il calcio diventa quindi, viatico principe per la promozione del territorio e per l’integrazione.

Si è parlato anche degli investimenti futuri in merito al restyling del Riviera delle Palme per renderlo più accogliente e di ultima generazione anche attraverso innovazioni tecnologiche per ricevere, finalmente, i tifosi che da troppo tempo sono costretti a seguire la propria squadra esclusivamente da casa.

