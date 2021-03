AGGIORNAMENTO RICOVERATI

Servono altri giorni per capire se è stato raggiunto un nuovo “picco” parziale o se invece la situazione rischia di evolvere ulteriormente nei giorni a venire. Infatti, dopo l’incremento dei giorni scorsi, da 48 ore il numero di ricoverati è in diminuzione, seppur molto parziale: meno 5 lunedì, meno uno oggi, tanto da portare i ricoverati da 654 a 648.

Tornano leggermente a salire le terapie intensive (78, 74 ieri, 72 due giorni fa), le semi-intensive (168, ieri 164), mentre scendono i ricoveri ordinari (405, 415 ieri e 418 due giorni fa).

Tuttavia la situazione è molto dinamica, nelle ultime 24 ore sono stati 47 i marchigiani ricoverati negli ospedali marchigiani, un numero grosso modo in linea con quello degli ultimi giorni, e occorrerà attendere prima che le ulteriori restrizioni prese negli ultimi giorni diano il loro effetto (zona arancione regionale, chiusura scuole, zona rossa ad Ancona).

AGGIORNAMENTO ORE 18

Undici decessi nelle Marche, zero nel Piceno.

AGGIORNAMENTO ORE 10

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7094 tamponi: 5040 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2985 nello screening con percorso Antigenico) e 2054 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’8,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (76 in provincia di Macerata, 194 in provincia di Ancona, 67 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (58 casi rilevati), contatti in setting domestico (73 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (173 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (7 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 87 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2985 test e sono stati riscontrati 230 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.

