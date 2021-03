Disponibile anche “La Torta Box” in versione Festa del Papà, per creare a casa tua un dolce di pasticceria in modo semplice, veloce e super divertente

Laura Di Pietrantonio e il suo staff tornano con una nuova esperienza enogastronomica originale da vivere nell’atmosfera della propria casa, ideata per la Festa del Papà.

L’american BBQ incontra la cucina creativa italiana, la musica e la vostra allergia.

Arriva “Light My Fire” la Box per “i duri di casa”, cresciuti a fuoco, fiamme e… ciccia! Una Box per chi ama la carne alla brace cotta lentamente al bbq, i panini golosi e le emozioni forti.

La Box contiene:

4 panini artigianali

4 porzioni di chopped pork con la ricetta di Vincenzo Butti (Blog 55 Al Cuore)

2 salsa (100 ml l’una) per arricchire il vostro panino studiate dallo chef Gianmarco Di Girolami, Ristorante Blog Caffè (Offida)

ceci soffiati e cotenna di maiale soffiata con salsa piccante

la musica di Gianni Schiuma per accompagnare la vostra cena

la Santa Pazienza… un piccolo gadget della Box

La Box è consigliata per 4 persone.

Disponibile anche nella versione gluten free, da selezionare in fase di acquisto.

Per l’occasione torna anche “La Torta Box”, questa volta studiata per la Festa del Papà. Realizzata insieme all’Antico Caffè Soriano, La Box permette a grandi e piccini di realizzare una torta da pasticceria in modo facile e divertente.

La Box sarà disponibile a partire dal 16 marzo con spedizione in tutta Italia tramite corriere espresso o con ritiro locale in provincia di Ascoli Piceno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.