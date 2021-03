Il 3 marzo alle 21 si svolgerà in via digitale un convegno gratuito, interverrà anche il direttore del Dipartimento di Economia del Politecnico di Milano, Alessandro Perego.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un tema spesso sottovalutato ma sicuramente importante. Il 3 marzo alle 21 si svolgerà in via digitale il convegno gratuito sulle Eccedenze alimentari, organizzati dai Lions San Benedetto ed Ascoli, Host e Truentum. Interverrà il direttore del Dipartimento di Economia del Politecnico di Milano, Alessandro Perego.

Entrambi i Lions Club hanno scelto di organizzare nella giornata del 3 marzo a partire dalle 21, il convegno gratuito “Eccedenze alimentari: spreco o risorsa per la comunità?” al fine di sensibilizzare e di informare il pubblico che parteciperà all’evento sul tema, che specialmente nell’ultimo periodo ha dimostrato di essere molto più preoccupante di quanto credessimo.

“Noi Lions, in questo anno sociale – sottolinea Maria Pia Silla, Presidente del Lions Club San Benedetto Host – vogliamo affiancare quelle strutture, associazioni e fondazioni che cercano di far fronte ad uno dei fenomeni più preoccupanti derivanti dalla pandemia, quello delle “nuove povertà”, che porta intere famiglie a non poter soddisfare uno dei bisogni primari, quello alimentare. Questo discorso è ovviamente correlato a quello dello spreco alimentare ed a quanto la riduzione dello spreco potrebbe trasformarsi in risorsa per sostenere persone in difficoltà oggettiva”.

Alcuni dati rilevati da indagini Istat, hanno dimostrato la gravità della situazione legata a questo argomento nel nostro Paese. Se nel 2019 erano 1.700.000 le famiglie in condizioni di povertà assoluta, il 6,4 % del totale nazionale, e poco meno di 3 milioni quelle in condizioni di povertà relativa, 11,4 % del totale, nel corso di un anno la situazione si è aggravata in maniera non indifferente. Difatti, nel periodo maggio-settembre 2020, in base al Rapporto Povertà della Caritas, l’incidenza dei “nuovi poveri” è passata dal 31% dell’anno precedente nello stesso periodo, al 45%.

“Il convegno assume grande rilievo in questo periodo storico – dice Lilli Gabrielli, Presidente del Lions Club San Benedetto Truentum – perché la lotta allo spreco alimentare è un argomento che riguarda tutti noi e deve aumentare la consapevolezza del fatto che davvero ognuno di noi può fare qualcosa. L’utilizzo della tecnologia digitale per il convegno, obbligatoria in base all’attuale normativa, speriamo sia un incentivo in più a partecipare”. Successivamente ai saluti delle due presidenti dei Lions Club sambenedettesi, sarà Francesca Romana Vagnoni a prendere la parola, Governatrice del Distretto 108A Lions Club. Al convegno interverrà anche Alessandro Perego, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Industrial Engineering al Politecnico di Milano, Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco Alimentare, che metterà in evidenza il tema delle eccedenze alimentari e la sua differenza rispetto allo spreco alimentare, con un accento sulla rilevanza delle policy aziendali legate alle donazioni. Di seguito la Vice Presidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli e la Presidente del Banco Alimentare Marche Onlus Silvana Della Fornace, in ultimo l’intervento di Gianfranco Conti, Coordinatore dei Banchi di Solidarietà. Il dibattito sarà moderato dal giornalista economico di “QN – Quotidiano Nazionale” Vittorio Bellagamba. Per partecipare, basterà connettersi alla diretta tramite il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/82708211768. Per ulteriori informazioni invece, rivolgersi al numero 334 368 5960.

