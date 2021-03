PORTO SAN GIORGIO – Proficuo allenamento congiunto per la Energia 4.0 che ha ospitato nella palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio la Torresi Potenza Picena. Le due formazioni, militanti entrambe in serie C femminile, anche se in gironi differenti, hanno dato vita a un test che ha fornito interessanti indicazioni ai rispettivi allenatori, in vista dell’inizio del campionato fissato per il prossimo weekend.

Per la cronaca, sono stati disputati quattro set, i primi tre vinti dalle ospiti (un paio con parziali combattuti) e il quarto vinto dalla formazione diretta da Lorenzo Ciancio e Attilio Ruggieri. «È stata davvero una seduta di allenamento molto interessante – ha detto Ciancio – nel quale le nostre giocatrici sono scese tutte in campo (anche quelle che finora sono scese in campo di meno nel campionato di B2), alternando alla partita sedute di pesi. Particolarmente di rilievo è stato il set nel corso del quale avevamo in campo tutto il blocco della Under 19, campionato che rientra tra i nostri obiettivi stagionali. Bello è stato anche il convinto supporto vocale delle atlete che restavano fuori dal campo e sostenevano le compagne».

La serie C di questa stagione non prevede retrocessioni e questo darà modo alle rossoblù di giocare con maggiore spensieratezza. «La salvezza era il nostro obiettivo – prosegue il tecnico ascolano – ma questo non cambierà il nostro modo di approccio al campionato, che affronteremo con il blocco della Under 17, rinforzato da alcuni elementi di età superiore. Vogliamo far crescere le più giovani, in modo che possano fare belle prestazioni nei rispettivi campionati di categoria, ma c’è da riconoscere che tutte le nostre ragazze (e i gruppi sono abbastanza numerosi) si allenano tantissimo e mettono molta voglia in ciò che fanno. Uno spirito encomiabile, pensando soprattutto al fatto che hanno accettato di allenarsi senza la certezza che i propri campionati sarebbero partiti. Sono orgoglioso di loro».

