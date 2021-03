SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato stampa da parte della Segretaria Provinciale Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Ascoli Piceno, attraverso il quale si chiede si incrementare il personale di Polizia, soprattutto a seguito di eventi pericolosi verificatisi nel fine settimana appena trascorso a San Benedetto.

Nella serata di sabato, ovvero in una delle giornate notoriamente “più calde” a San Benedetto del Tronto si è verificata l’ennesima rissa tra ragazzi, che dai primi accertamenti sono risultati essere di diverse nazionalità (nordafricani ed albanesi) e con la partecipazione anche di un connazionale. Nella circostanza, più persone sono finite all’ospedale per diverse ferite, uno addirittura colpito da un martello, ma poteva andare certamente peggio sia ai ragazzi, che agli operatori dell’unica volante intervenuta sul posto.

Sia chiaro che queste informazioni, non hanno lo scopo di entrare nel merito delle problematiche cittadine di San Benedetto del Tronto, molto simili a quelle di molte altre città italiane, ma per l’ennesima volta siamo costretti a denunciare la pericolosità che corre il Personale dell’unica volante a disposizione del Commissariato rivierasco.

Quello che ci preoccupa particolarmente è che il tutto è avvenuto in un periodo (quello invernale) in cui negli anni precedenti non si sono verificati particolari criticità, e ci chiediamo: cosa accadrà in Riviera nel periodo estivo? Sicuramente tali atti criminosi che sono senza ombra di dubbio o scusante alcuna da condannare, scaturiscono da un anno di restrizioni a cui i cittadini hanno dovuto sottostare.

Purtroppo quello che stiamo verificando in quasi tutte le città italiane è che la voglia di libertà della gente, ma soprattutto dei giovani, sta provocando queste gravi ed insensate reazioni, senza farsi scrupolo delle gravissime conseguenze che si potrebbero venire a creare.

Chiediamo con forza alle Istituzioni preposte di attivarsi immediatamente a richiedere ulteriore Personale proveniente anche da Reparti esterni per garantire non solo maggiore vigilanza del territorio, ma soprattutto maggiore sicurezza degli Operatori che si trovano a svolgere il delicato servizio su strada, oltre che dello stesso cittadino. I tagli lineari effettuati negli ultimi anni dai Governi precedenti sulla sicurezza hanno prodotto e produrranno ancor di più in futuro le problematiche segnalate; una sola volante non può rispondere a più emergenze che si verificano nel medesimo momento (fatto peraltro avvenuto proprio sabato sera) e certamente non si può costringere il personale a fare più di quanto già fa con straordinari e doppi turni.

Chiediamo una volta per tutte che ci sia dato in dotazione il Taser, che ricordiamo è uno strumento di non violenza per antonomasia che, nella stragrande maggioranza dei casi, svolge anche una funzione di deterrente eccezionale nell’inibire i comportamenti violenti. Sembrerà strano, ma le ferie, che sono un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore e riconosciuto dall’articolo 36 della Costituzione, valgono anche per i Poliziotti, gli stessi Poliziotti che le hanno accumulate nel corso degli anni per garantire i minimi servizi Istituzionali dopo i tragici eventi sismici avvenuti tra il 2016 ed il 2017, ferie che si rischia di perdere in quanto non usufruite nei termini previsti; in poche parole oltre il danno, anche la beffa.

Cogliamo l’occasione pertanto di rivolgerci ai rappresentanti della cittadinanza dei quartieri di San Benedetto del Tronto, che hanno sollevato numerose volte le criticità in argomento ed alle istituzioni politiche locali, chiedendo loro di aiutarci nella battaglia che impegna questa Segreteria Provinciale e di interessare gli organi di Governo affinché provvedano ad aggregare in questo centro un congruo numero di Poliziotti, così come peraltro avviene già da anni in tanti altri centri turistici.

Ci uniamo alla preoccupazione della cittadinanza, di cui noi stessi facciamo parte, con un dilemma che a noi preoccupa e non poco: Come faremo se saremo in numero inferiore a quello attualmente in forza oggi e, con sempre più anni sulle spalle a svolgere compiutamente ed efficacemente il servizio alla comunità per cui la Polizia di Stato opera?

Attualmente noi questa risposta non la sappiamo dare, ed è per questo che gli organi preposti si devono immediatamente attivare, per evitare che se un giorno dovesse accadere qualcosa di grave, noi non dovremmo pronunciare la fatidica frase: “Ve lo avevamo detto”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.