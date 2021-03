Segui come ogni lunedì l’approfondimento sui colori rossoblu e non solo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna Scienziati nel Pallone, l’appuntamento settimanale di Riviera Oggi con la Samb e il calcio marchigiano di Serie C, in diretta alle 18.30 su RivieraOggi.it e in replica, con approfondimenti, il mercoledì e il venerdì alle ore 17 su 7 Gold, canale 13 del digitale terrestre.

Ovviamente tema caldo l’incredibile crisi della Samb dopo la sconfitta per 0-4 in casa contro il Sudtirol e alla vigilia della trasferta di Perugia.

Se ne parlerà in studio col direttore sportivo Gianni Rosati, il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, con Giuseppe Buscemi e la sua immancabile Cartolina, con la Lavagna di Walter Del Gatto e tanti contributi esterni come quello di Valerio Fagioli di Spazio Samb e Antonio di Salvatore che parlerà del prossimo avversario.

Da non perdere inoltre l’intervista a Elias Santana Male, tifosissimo della Samb di Bahia, Brasile.

Conduce Pier Paolo Flammini

