L’Anconetano e la Riviera delle Palme sembrano essere le due aree marchigiane dove i contagi da coronavirus sembrano avere un incremento maggiore negli ultimi giorni, mentre in altre zone delle Marche i numeri mostrano una sostanziale stabilità o in alcuni casi un accenno di riduzione (come ad esempio ad Ascoli o nel Fermano).

Nei numeri seguenti, relativi alle principali città marchigiane e del Piceno, sono riportati: il numero di contagiati attuali, quindi al 28 febbraio, mentre tra parentesi il numero dei positivi al Covid-19 relativi al 25 e al 23 febbraio.

Ancona 826 (753, 711)

Jesi 435 (387, 311)

Senigallia 372 (311, 294)

Fano 231 (225)

Pesaro 338 (334, 322)

Civitanova 247 (226, 226)

Macerata 151 (148, 129)

Fermo 103 (101, 102)

Porto Sant’Elpidio 130 (127, 118)

Porto San Giorgio 52 (50, 53)

Sant’Elpidio a Mare 69 (62, 57).

San Benedetto 243 (211, 172)

Ascoli 133 (141, 148)

Grottammare 60 (61, 50)

Monteprandone 59 (52, 41)

Cupra Marittima 68 (51, 35)

Castel di Lama 20 (21, 21))

Spinetoli 21 (15, 15)

Acquaviva 20, (16, 14)

