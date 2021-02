SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicato Samb Calcio.

Il presidente Domenico Serafino, rassicurando tutto il popolo rossoblu della solidità economica societaria, comunica che nei prossimi giorni tornerà a parlare per chiarire alcune situazioni che si sono create e che hanno suscitato preoccupazioni infondate.

Il presidente, nonostante il momento economico e sociale che attraversa il nostro Paese e che ha fagocitato tutto il movimento calcistico, ha investito energie finanziarie e personali per far crescere la realtà della Samb e di certo, consapevole delle difficoltà derivanti dai risultati sportivi, chiede a tutti di stringersi intorno alla squadra e al club.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.