FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, in particolare i militari delle Stazioni di Petritoli e Montegranaro, hanno denunciato tre pugliesi, nel Fermano, per una truffa eseguita sul Web in un noto portale. Si erano fatti dare soldi per prodotti poi mai consegnati agli acquirenti.

Controlli anti-Coronavirus, sei persone multate dai militari per il coprifuoco violato.

