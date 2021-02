AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 7 decessi. Zero nel Piceno.

AGGIORNAMENTO ORE 12 RICOVERATI

Scendono le terapie intensive ma salgono i ricoverati in assoluto per Covid-19: questo è il responso di questa giornata sul fronte ospedaliero marchigiano, che va a confermare una tendenza in atto da qualche giorno. Se quello che accade dipende dall’avvio delle vaccinazioni che stanno preservando le categorie più a rischio (anziani e dipendenti della sanità) e contemporaneamente da una ripresa della circolazione del virus, non siamo in grado di dirlo anche se potrebbe essere una deduzione da approfondire.

In particolare era dallo scorso 19 gennaio che non si raggiungeva il livello di 654 ricoverati per Covid-19. Ricordiamo che il picco della seconda ondata non è molto distante: 683, il 29 novembre.

La dinamica rafforzata della circolazione del virus è dimostrata anche dall’elevato numero di ricoveri nelle ultime 24 ore, 59, in aumento rispetto al giorno precedente.

Totale ricoverati 654 (+6)

Totale terapie intensive 72 (-5)

Totale terapie semi-intensive 164 (+1)

Totale ricoveri non intensivi 418 (+10)

Numero ricoverati nelle ultime 24 ore 59 (ieri 47, +12)

AGGIORNAMENTO ORE 11

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4336 tamponi: 2576 nel percorso nuove diagnosi (di cui 643 nello screening con percorso Antigenico) e 1760 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 588 (126 in provincia di Macerata, 264 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 46 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (64 casi rilevati), contatti in setting domestico (139 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (184 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (27 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 643 test e sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

