CUPRA MARITTIMA – Riportiamo e pubblichiamo una nota del Comune di Cupra Marittima e del sindaco Alessio Piersimoni diffusa il 27 febbraio.

Dopo la settimana di quarantena, in seguito alla comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR e d’accordo con la Dirigente Scolastica, ho disposto, in via precauzionale e per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche, la chiusura della scuola materna dal 1 al 5 marzo compresi.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito a due casi di positività rilevati con lo screening a cui i bambini sono stati sottoposti giovedì scorso e che si aggiungono agli altri 3 casi riscontrati durante la settimana scorsa su bambini già in quarantena.

