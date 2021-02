Soddisfatto ovviamente l’allenatore sudtirolese per il risultato a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, l’allenatore del Sudtirol Stefano Vecchi per la vittoria per 4-0 contro la Samb al Riviera delle Palme: “L’espulsione è stata decisiva, ma anche prima abbiamo portato i nostri uomini davanti al portiere”.

