Vigili del Fuoco in azione

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con 5 uomini, un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, è intervenuta in prossimità della SS150 vicino alla scuola elementare in località Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi, per estinguere un incendio che ha interessato un canneto su una superficie di circa 300 metri quadrati.

Nonostante l’incendio è stato spento rapidamente, le fiamme hanno danneggiato una linea elettrica dell’Enel che ha provocato l’interruzione della corrente in tutta la zona.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.