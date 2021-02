TERAMO – Completata la vaccinazione contro il Covid-19 dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nella giornata di oggi, all’Ipogeo di piazza Garibaldi a Teramo, è stata completata la vaccinazione del personale dei vigili del fuoco appartenente al Comando Provinciale di Teramo, che ha aderito alla campagna per prevenire il Covid-19.

La somministrazione del vaccino rientra nella campagna del Ministero della Salute, in quanto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge un servizio pubblico essenziale, del quale si rende necessario garantire la continuità, operando in prima linea al fianco degli operatori sanitari.

E quello di Teramo è stato il primo Comando sul territorio nazionale ad avviare la somministrazione ai vigili del fuoco della prima dose di vaccino, prodotto dalla AstraZeneca. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’iniziativa delle Forze di Polizia e del Comando dei Vigili del Fuoco e alla preziosa collaborazione offerta dalla Azienda Sanitaria Locale di Teramo, a seguito dell’interlocuzione assunta dal Prefetto di Teramo.

La proficua sinergia messa in campo aveva consentito, già a partire dalla metà del mese di dicembre, di avviare, all’interno nel cortile della sede centrale dei vigili del fuoco di Via Diaz, una fitta campagna di screening riservata a tutti gli appartenenti alle forze di polizia e degli stessi vigili del fuoco, mediante l’esecuzione di tamponi molecolari in modalità “drive through”.

