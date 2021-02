SAMB: Nobile, Biondi, Trillò (46′ Liporace), D’Ambrosio, Di Pasquale (46′ Lombardo), Chacon (12′ Laborda), Rossi, D’Angelo, Fazzi (Babic 65′), Angiulli, Lescano (85′ Maxi Lopez). A disposizione: Laborda, Maxi Lopez, Babic, Cristini, Serafino, Mehmetaj, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio, Lombardo, Liporace. Allenatore Montero.

SUDTIROL: Poluzzi, El Kaouakibi, Fabbri (60′ Davi), Curto, Voltan (75′ Rover), Fischnaller (83′ Magnaghi), Karic (60′ Morelli), Casiraghi (75′ Malomo), Greco, Tait, Polak. A disposizione: Meneghetti, Vinetot, Pircher, Davi, Rover, Morelli, Malomo, Magnaghi, Beccaro. Allenatore Vecchi.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna. Assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

AMMONITI Biondi, Maxi Lopez.

ESPULSI 12′ Nobile

ANGOLI 4-4

MARCATORI 40′ e 45′ Fishnaller, 48′ Casiraghi, 55′ Fishnaller.

RECUPERO: primo tempo 1 minuto, secondo tempo nessun recupero.

NOTE Giornata soleggiata, temperatura 15° C, prato in perfette condizioni.

SERVIZIO FOTOGRAFICO LIVE Andrea Costantini

PRIMO TEMPO

3′ Primo spunto della Samb sulla sinistra, da Trillò a Lescano a Chacon e di nuovo a Trillò, tiro di destro dal limite senza pretese.

Montero cambia sistema di gioco e passa al 3-5-2. con D’Ambrosio, Di Pasquale e Biondi terzetto difensivo, Rossi mediano basso, Angiulli interno sinistro, D’Angelo interno destro, Trillò a sinistra, Fazzi a destra, Chacon in appoggio a Lescano.

5′ Occasionissima Sudtirol: palla al centro dalla sinistra, difesa Samb che si apre come il burro, conclusione di Tait tutto solo appena entrato in area, Nobile è bravissimo ad opporsi con i piedi e respingere in angolo.

6′ Grave errore in fase di possesso palla, Chacon passa dietro a D’Ambrosio che però non intercetta, Fischnaller si invola verso l’area rossoblu, calcia di destro dal limite, Nobile in tuffo ancora in angolo.

11′ Cerca di rispondere la Samb, Trillò sulla sinistra appoggia ad Angiulli, traversone respinto in angolo.

12′ Ancora una ripartenza del Sudtirol che taglia a fette centrocampo e difesa rossoblu, Nobile esce un po’ alla garibaldina sulla trequarti per farsi incontro a Tait, il quale cade sul contatto, rosso diretto. Samb in 12, entra Laborda per Chacon.

Nobile protesta perché asserisce di non aver toccato Tait.

15′ Sulla punizione va Casiraghi, palla di poco a lato.

23′ Fazzi appoggia di testa a Laborda ma al portiere sfugge la palla, recupera sulla linea anche se il pallone era fuori dallo specchio della porta.

40′ Sudtirol in vantaggio con Fischnaller: Fabbri recupera un pallone perso con un po’ di fortuna, la palla sbatte sulla bandierina quando sembrava andare sul fondo. Sul recupero va al cross e a centro area Fishnaller di testa inzucca da distanza ravvicinata. 0-1

45′ Ancora Fischnaller ancora di testa. Punizione dalla trequarti sul primo palo, il giocatore del Sudtirol salta e devia sul primo palo. 0-2

COMMENTO PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

Montero toglie Trillò e Di Pasquale e inserisce Lombardo e Liporace. La squadra si porta sul 4-3-1-1, con Fazzi e Lombardo sulla destra e D’Angelo in appoggio a Lescano.

2′ Punizione di Lombardo dall’esterno sinistro, palla poco oltre il sette sul secondo palo.

3′ Samb a fondo. Palla in avanti, Fischnaller è in fuorigioco ma si ferma e sulla palla si avventa Tait, Laborda esce e gli toglie il pallone tra i piedi, sfera che arriva a Casiraghi che dall’esterno sinistro dell’area di rigore piazza un rasoterra sul secondo palo. 0-3

10′ Ancora Fishnaller di testa su cross di Casiraghi, difesa della Samb immobile e Laborda che non prova neanche il tuffo.

25′ Punizione di Voltan da posizione angolata, Laborda respinge un po’ goffamente coi tuffi.

33′ D’Angelo si infila sulla destra, mette in mezzo per l’accorrente Babic che tutto solo sulla linea impatta con l’addome ma la palla… viene respinta.

35′ Intanto alcuni tifosi, fuori dal recinto dello stadio, tentano una parvenza di contestazione a distanza.

37′ Ammonito Biondi.

88′ Ammonito Maxi Lopez.

90′ L’arbitro fischia la fine senza recupero.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.