SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco di San Bnedetto Pasqualino piunti ha firmago stamane una ordinanza urgente che vieta ogni manifestazione sportiva su suolo pubblico.

Ecco alcuni estratti dell’atto “a seguito di un approfondimento della situazione con i competenti organismi preposti alla tutela della salute pubblica ed alla luce dell’incremento in corso della diffusione del contagio, è fortemente raccomandato evitare lo svolgimento di iniziative sportive che possano creare assembramento”

“CONSIDERATO che nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto sono in programma manifestazioni sportive le cui caratteristiche possono presentare forti criticità legate a possibili assembramenti che non permetterebbero di garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di distanziamento interpersonale volto a contenere il contenimento del rischio legato al Covid 19;”

“DATO ATTO che nell’ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della L. 833/1978 e del art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate, nell’ambito del territorio cittadino, dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

“RITENUTO necessario, in virtù del principio di cautela ed a salvaguardia della salute pubblica, porre in essere azioni finalizzate a contenere fenomeni di assembramento attraverso l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente che determini la sospensione delle predette attività sportive

“ORDINA In conformità al principio di cautela e quale misura ulteriore rispetto alle disposizioni emanate dagli organi competenti, al fine di contenere ed evitare il diffondersi dell’epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, di contenere l’emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica, il divieto di svolgimento di manifestazioni sportive su area pubblica; La presente Ordinanza ha efficacia immediata e per tutto il periodo di efficacia dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 26 febbraio 2021 comprese eventuali proroghe”.

