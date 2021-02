SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci avviamo verso una domenica caratterizzata da un clima complessivamente soleggiato, ma non mancheranno situazioni di rannuvolamento e temperature in lieve calo rispetto a quelle che hanno caratterizzato la settimana in chiusura.

Le massime quindi sono previste in lieve flessione, ma non ti tratterà di un tracollo termico e le temperature continueranno a essere molto miti.

Ascoli Piceno: 28 febbraio 2021 nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1643m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

San Benedetto del Tronto: 28 febbraio 2021 giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1611m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

