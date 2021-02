Partita rinviata a data da destinarsi a causa di una positività al Covid nel Cingoli. Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio il prossimo impegno sarà domenica 14 marzo a Falconara, sfida valevole per la terza giornata del girone B di serie B

MONTEPRANDONE – Un caso di positività al Covid nel gruppo squadra del Cingoli costringe l’Handball Club Monteprandone ad annullare la trasferta, inizialmente in programma domenica. Partita rinviata a data da destinarsi. Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, reduci dallo sfortunato esordio a Camerano (31-28), il prossimo impegno sarà domenica 14 marzo a Falconara, sfida valevole per la terza giornata del girone B di serie B.

