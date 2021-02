SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanitari in azione in Riviera nel tardo pomeriggio del 26 febbraio. Incidente stradale a San Benedetto in via Moretti, lungo l’Albula, ad un incrocio.

Scontro auto-scooter a pochi passi dal centro, dinamica da ricostruire. Sul posto Forze dell’Ordine e Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118, tramite ambulanza, per prestare i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

