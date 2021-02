TERAMO – Per sopravvenute esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso, Strada dei Parchi fa sapere che sono revocate in A24 le chiusure al traffico in direzione L’Aquila/A25/Roma (carreggiata ovest) tra gli svincoli di San Gabriele/Colledara e Assergi previste dalle ore 22 dei giorni 25, 26, 27 e 28 febbraio alle ore 6 dei giorni successivi.

Per la medesima tratta sono invece disposte, dalle ore 22 dei giorni 25, 26, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 marzo alle ore 6 dei giorni successivi, chiusure notturne al traffico della carreggiata est, in direzione Teramo.

