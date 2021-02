SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proponiamo di seguito il numero di positivi al Covid-19 accertati in alcune delle principali città marchigiane e picene ad oggi, giovedì 25 febbraio, e un confronto con i dati di due giorni fa.

Dall’analisi si evince come la circolazione del virus sia in aumento quasi ovunque, con una riduzione soltanto ad Ascoli, una sostanziale stabilità a Fermo, Porto San Giorgio e un dinamismo maggiore nell’Anconetano (Jesi è la città marchigiana con la crescita assoluta maggiore, +76 in due soli giorni) e nella Riviera delle Palme tutta.

I dati sono quelli ufficiali diffusi dalla Regione Marche. Tra parentesi la differenza rispetto al 23 febbraio.

Ancona 753, (+42)

Jesi 387, (+76)

Senigallia 311, (+17)

Fano 225,

Pesaro 334, (+12)

Civitanova 226 (-)

Macerata 148 (+19)

Fermo 101 (-1)

Porto Sant’Elpidio 127 (+9)

Porto San Giorgio 50 (-3)

Sant’Elpidio a Mare 62 (+5).

San Benedetto 211 (+39)

Ascoli 141 (-7)

Grottammare 61 (+11)

Monteprandone 52 (+11)

Cupra Marittima 51 (+16)

Castel di Lama 21 (-)

Spinetoli 21 (+6)

Acquaviva 16 (+2)

