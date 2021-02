GROTTAMMARE – “Si informa la gentile utenza che nella notte tra il 3 e il 4 marzo, alcune zone del Comune Di Grottammare subiranno un’interruzione programmata del flusso idrico per riparazioni sulla condotta principale in uscita al serbatoio ex Ferriera”.

Così la Ciip in una nota diffusa il 25 febbraio: “Il flusso idrico sarà interrotto dalle 23 del 3 marzo fino alle 3 del 4”.

“Le zone interessate saranno a sud di via Lame e a nord del fiume Tesino (escluso Paese Alto) – si legge nella nota – Ci scusiamo per i possibili disservizi creati e vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti, Numero Verde 800216172″.

