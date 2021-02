COMMENTO DATI ODIERNI

In una settimana i contagi si sono sestuplicati, le scuole procedono a macchia di leopardo. Il numero odierno di contagiati nelle Marche è da record, si rischia di superare il picco delle terapie intensive e semi intensive della seconda ondata (distante ieri solo 4 unità), è probabile l’ingresso da domenica nella fascia arancione con questa progressione ma il rischio è che le zone rosse del vicino Abruzzo e della vicina Perugia si estendano presto anche nelle Marche.

Da quel che sta accadendo negli ultimi giorni è probabile che di fronte si abbiano i mesi peggiori dall’inizio della pandemia, perché stavolta la base di partenza è già elevata, a differenza di ottobre quando si era praticamente a zero per non parlare di marzo quando gli effetti dei contagi nelle Marche furono di fatto limitati a Pesaro e parzialmente Ancona e, a livello italiano, in quel gruppo di province centro-settentrionali ormai note.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Peggiora la situazione dei contagi in provincia di Ascoli ma anche in Regione, sembra più probabile l’entrata in fascia Arancione da domenica 28 febbraio. Di seguito il bollettino odierno del Servizio Sanità.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7870 tamponi: 5625 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2892 nello screening con percorso Antigenico) e 2245 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 732 (139 in provincia di Macerata, 307 in provincia di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 105 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (82 casi rilevati), contatti in setting domestico (149 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (266 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (16 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (32 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 173 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2892 test e sono stati riscontrati 230 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.

