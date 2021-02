Il neo capitano di Coppa Davis è passato dalla Riviera delle Palme per fare il punto della situazione su Travaglia con il coach Simone Vagnozzi. Presente agli allenamenti anche l’atleta in ascesa Andrea Meduri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nuovo capitano di Coppa Davis Filippo Volandri è stato in visita al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto per visionare gli allenamenti della punta di diamante della società rivierasca Stefano Travaglia. Volandri ha colto l’occasione per guardare da vicino anche la preparazione di Andrea Meduri, uno degli atleti in ascesa sotto la guida di coach Simone Vagnozzi.

Le parole del Presidente del CT Maggioni Afro Zoboletti: “Volandri, in qualità di capitano di Coppa Davis, sta visionando i giocatori più forti d’Italia e siamo felici di averne a San Benedetto, così come siamo orgogliosi di vantare uno dei migliori coach della nostra penisola, ossia Simone Vagnozzi. Anche Andrea Meduri è forte e sta crescendo. Volandri ha avuto inoltre l’opportunità di vedere una scuola in crescita, la SV Tennis Team, ossia l’accademia diretta da Simone Vagnozzi, che è organica al CT Maggioni”.

Il commento di coach Simone Vagnozzi: “La visita di Filippo è stato il primo step di un dialogo che abbiamo avviato per essere sempre in contatto sulla preparazione dei ragazzi. Per ora è rimasto contento dello stato di forma di Stefano e Andrea, sicuramente più avanti tornerà a trovarci. Questo è il primo anno dell’academy, si stanno vedendo già i primi risultati, ma è una strada lunga, non facciamo miracoli. Solo con il lavoro e tanta pazienza riusciremo a raggiungere importanti obiettivi. Intanto due dei nostri ragazzi hanno raggiunto la finale Open in due diversi tornei durante gli scorsi mesi, Tommaso Compagnucci e Andrea Meduri. Puntiamo ai tornei internazionali, ma a causa del Covid non è stato ancora possibile. Approfitto per ringraziare il mio staff, di cui sono davvero contento. Stanno crescendo con me, ogni giorno che passiamo insieme tutto il circolo migliora e questo è fondamentale”.

