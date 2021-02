Nella sua carriera ha militato quasi sempre in formazioni della massima serie dei campionati sloveno, croato e bosniaco e due anni nella Serie B belga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Colpo a sorpresa del presidente Domenico Serafino che in serata ha annunciato l’acquisto da parte del club di Mario Babić, centrocampista offensivo classe 1992 che si è legato alla Samb fino al giugno 2022.

Babić, svincolato, in precedenza era nella formazione della Serie A slovena Tabor Sezana, con la quale, nell’ultimo anno giocato, ha realizzato tre gol in 15 partite (stagione 2019-20, prima dello stop a causa del Covid-19).

In precedenza ha giocato con il Široki Brijeg, formazione di massima serie bosniaca, in Belgio con il Tubize, formazione di Serie B belga, dal 2016 al 2018 (2 gol in 45 presenze), il Rudar Velenje (massima serie slovena), Istria 1961 (massima serie croata), e il Sesvete (Croazia).

Babić è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.