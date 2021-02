SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la nebbia dei giorni scorsi ci avviamo verso la fine della settimana con temperature ben al di sopra delle medie stagionali e l’alta pressione diffusa uniformemente su tutta la riviera. L’anticiclone infatti continua a dominare la scena sul Mediterraneo e questo ci regalerà clima miti e giornate soleggiate.

I cieli saranno ovunque sereni o al più poco nuvolosi; qualche foschia lungo le coste al mattino e di nuovo la sera

Ascoli Piceno: giovedì 25 febbraio bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3402m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

San Benedetto del Tronto: giovedì 25 febbraio bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3393m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

