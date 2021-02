ASCOLI PICENO – Si terrà venerdì 26 febbraio, in Piazza Arringo ad Ascoli, una manifestazione del comparto “Wedding”, ovvero di tutto il settore che si occupa di matrimoni e di cerimonie nuziali. Settore messo in ginocchio dalla pandemia Covid-19.

Alessandra Bruni, titolare dell’atelier “Alessandra Bruni Boutique”, è referente marchigiana del comparto wedding: “Venerdì faremo un’azione di supporto alla filiera wedding. Saremo in Piazza Arringo dalle 10 alle 12.30 e in tante altre città italiane, dando sostegno e ulteriore diffusione all’ iniziativa avviata dal mese di dicembre da diversi imprenditori del settore. Dunque alle richieste d’ aiuto del comparto all’ incitazione ” insieme per il wedding”.

