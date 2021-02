CUPRA MARITTIMA – Momenti di tensione nella tarda mattinata del 24 febbraio.

A Cupra Marittima, vicino allo stadio di calcio, in campagna, un anziano di 84 anni ha accusato un malore mentre era in compagnia di altre persone a passeggio.

Sono stati allertati i soccorsi del 118 e anche i Vigili del Fuoco di San Benedetto poiché l’anziano si trovava in una zona impervia.

Sul luogo, quindi, sono giunti sanitari e pompieri per le cure mediche. Secondo le prime indiscrezioni l’84enne è sempre stato cosciente, effettuerà accertamenti per verificare le cause del malore.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.