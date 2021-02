MONTEPRANDONE – Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità per dissesto idrogeologico di un tratto di strada di via Monterone a Monteprandone. Questa mattina, mercoledì 24 febbraio, la ditta G.E.V. New Evolution srl che si è aggiudicata la gara, ha avviato gli interventi propedeutici di pulizia della scarpata e installato il cantiere.

“Finalmente anche via Monterone sarà sistemata. Alcuni cittadini attendevano da tempo questo importante intervento di messa in sicurezza di una delle più importanti arterie che collegano il Centro storico alla zona del Santuario di San Giacomo della Marca – dichiara l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli, presente sul cantiere insieme al sindaco Sergio Loggi – con questi lavori andremo a rispristinare la viabilità, rendendola più sicura, ma anche ad effettuare un’operazione di mitigazione del rischio idrogeologico”.

Il Comune di Monteprandone aveva presentato un progetto e ottenuto un finanziamento di 640 mila euro rispondendo a un bando del Ministero dell’Interno, finanziamento che copre l’intento progetto. Su 8405 candidature pervenute al Ministero dell’Interno da parte degli Enti locali, il progetto del Comune di Monteprandone era rientrato tra i 310 progetti finanziati, unico Comune per la Provincia di Ascoli Piceno.

