SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli Calcio, in attesa di novità sulla data di ripartenza del campionato di Eccellenza, continua a guardare al futuro con ambizione e tanta programmazione.

Grazie alla presenza di tecnici qualificati e ad un impianto sportivo di prima qualità come il ‘Ciarrocchi’, infatti, i tesserati del settore giovanile toccano cifre record: dai Piccoli Amici alla categoria Allievi sono attualmente 250 gli iscritti biancocelesti, senza ovviamente considerare la Juniores.

Fiore all’occhiello del calcio sambenedettese, il mondo Porto d’Ascoli Calcio mette a disposizione tutto il necessario per l’integrazione e la crescita in totale sicurezza dei propri ragazzi: dai diversi spogliatoi all’area terzo tempo per i genitori che vogliono seguire gli allenamenti (comprensiva di distributori automatici di ultima generazione), fino alla sinergia con la prima squadra, visto che alcuni calciatori ex professionisti sono stati inseriti nello staff tecnico del settore giovanile.

In casa biancoceleste nulla viene trascurato, comprese le quotidiane attività della misurazione della temperatura e il ritiro delle certificazioni Covid-19 dei tesserati.

“Il lancio dei propri talenti nel calcio dei grandi è alla base del progetto Porto d’Ascoli – dichiarano i vertici della società –, tanto che nella rosa della prima squadra allenata da mister Ciampelli sono presenti esclusivamente calciatori cresciuti nel vivaio e diversi ‘canterani’ hanno già accumulato molte presenze da titolari nelle ultime stagioni”.

Un mondo in continua espansione dunque, che punta ad alzare ancora il livello per rendere sempre più luminoso il futuro di un club ormai divenuto un modello nel territorio come centro di sana aggregazione giovanile.

