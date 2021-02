CUPRA MARITTIMA – Sono aperte le selezioni per partecipare al musical “L’incantesimo del lago”, targato Rattattù, la compagnia teatrale diretta dall’attore e regista marchigiano Luca Vagnoni. Possono partecipare alla selezione tutti gli artisti marchigiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La prima fase della selezione, che si svolgerà per via telematica, prevede l’invio di materiale video attraverso WeTransfer all’indirizzo mail assrattattu@gmail.com entro e non oltre il 7 marzo 2021, data prorogata anche in seguito all’enorme richiesta e all’evoluzione della pandemia.

Nello specifico, si invitano attori e attrici a mandare un breve video di presentazione (di massimo 2 minuti) e un video di un monologo recitato a scelta; i cantanti e le cantanti a inviare un breve video di presentazione (di massimo 2 minuti) e un video di un pezzo cantato a scelta; i ballerini e le ballerine a spedire un breve video di presentazione (di massimo 2 minuti) e un video di un pezzo ballato a scelta.

“In questo momento difficile e complesso, in cui la parola teatro sembra essere stata cancellata completamente, ho pensato che fosse necessario progettare il futuro e offrire un’occasione a tutti gli artisti marchigiani, orfani e nostalgici del palcoscenico. Così è nata l’idea di produrre un musical, che al di là della storia d’amore portante, affronta tanti temi, come l’amicizia, la diversità, l’accettazione dell’altro” ha dichiarato Luca Vagnoni.

Gli artisti selezionati tra tutti coloro che invieranno i video saranno contattati entro la fine del mese di marzo per un provino in presenza presso la sede di “Rattattù” a Cupra Marittima (date e modalità da definire anche in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso).

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.