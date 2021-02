PORTO SAN GIORGIO – La Serie B2 di Volley Angels Project affronterà l’Arabona Manoppello. “Non abbiamo ancora fatto nulla e guai se ci adagiassimo sugli allori. Mercoledì andremo nella tana del Manoppello, ma dovremo essere noi a rivelarci bravi lupi”. Adopera una metafora il coach della De Mitri – Energia 4.0 Daniele Capriotti per presentare la sfida che, nell’anticipo della prima di ritorno del girone I2 di serie B2 di pallavolo femminile, metterà di fronte le due capoliste.

“Ogni partita per noi è un esame – prosegue coach Capriotti – ma per una squadra giovane come questa preferisco pensare a una serie di compiti in classe al termine dei quali vedremo se saremo stati talmente bravi da essere promossi o no. Non dobbiamo quindi essere giudicati da una singola partita, della quale però sarebbe un esercizio inutile disconoscere l’importanza, anche se non è nel nostro stile approcciare a questa gara guardando troppo alla classifica o facendo dei conti”.

La formazione rossoblù all’andata vinse al tie-break contro l’Arabona, al termine di una gara dai due volti, risoltasi solo nelle ultime palle del quinto set. Era la gara d’esordio per entrambe, dopo undici mesi di sosta forzata e quindi necessariamente adesso le cose potranno essere diverse in una gara secca che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione del primo posto di questa fase. Si gioca alle ore 18 di mercoledì 24 febbraio alla palestra “Marconi” di Manoppello Scalo sotto la direzione dei fischietti anconetani Gianmarco Annese e Serena Cerigioni.

