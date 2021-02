SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un cashback locale”: è questa la proposta dell’associazione commercianti Pd’A Shopping Center per rilanciare il commercio cittadino.

Il presidente Davide Portelli infatti suggerisce questa iniziativa, “già intrapresa con successo da alcuni comuni italiani, per far sì che i cittadini spendano nel proprio paese e ne rilancino l’economia”.

“Si tratta di nuova applicazione, presente sui telefonini, in grado di far accumulare crediti ogni qual volta si compri in uno dei negozi presenti nel comune e rispendibili nelle attività commerciali del paese aderenti all’iniziativa – scrive Portelli – Pertanto lo sconto viene trasformato in denaro elettronico, su una card o sull’ app, dove l’ acquirente potrà accumulare tutti gli sconti, di cui usufruisce, da ogni punto vendita o professionale”.