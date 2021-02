FERMO – Continua costantemente il monitoraggio per contrastare a diffusione dell’epidemia di Covid-19 da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Fermo.

“Nelle ultime 48 ore 835 persone controllate, 74 esercizi pubblici e 14 persone sanzionate in quanto trovate in giro dopo le 22 senza giustificato motivo – fanno sapere dall’Arma fermana in una nota stampa diffusa il 23 febbraio – L’attività di controllo per contenere la diffusione dell’epidemia è una delle priorità del Comando di Fermo oltre alla prevenzione e repressione dei reati in genere”.

